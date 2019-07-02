28 июня 2019 года Евгений Коган избран Председателем Наблюдательного совета ПАО «Банк УРАЛСИБ».
Ранее, с августа 2016 года, он занимал должность Заместителя Председателя Правления Банка.
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Евгений Коган избран Председателем Наблюдательного совета ПАО «Банк УРАЛСИБ»2 июля 2019
28 июня 2019 года Евгений Коган избран Председателем Наблюдательного совета ПАО «Банк УРАЛСИБ».
Ранее, с августа 2016 года, он занимал должность Заместителя Председателя Правления Банка.
/ СИА /
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