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Евгений Коган избран Председателем Наблюдательного совета ПАО «Банк УРАЛСИБ»

2 июля 2019

28 июня 2019 года Евгений Коган избран Председателем Наблюдательного совета ПАО «Банк УРАЛСИБ».

Ранее, с августа 2016 года, он занимал должность Заместителя Председателя Правления Банка.


/ СИА /
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