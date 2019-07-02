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«Как сделать бизнес сильнее через команду» и «Стратегии работы с блогерами в соцсетях» - на этой неделе в Университете бизнеса УРАЛСИБ

2 июля 2019

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Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в новых бесплатных вебинарах.

В среду, 3 июля в 16:00 (МСК), состоится вебинар «Как сделать бизнес сильнее через команду». Основатель компании по подбору руководителей Support Partners Константин Борисов расскажет, как отдельную рабочую группу превратить в идеальную команду для достижения высоких результатов в бизнесе.

В пятницу, 5 июля в 15:00 (МСК), проведем вебинар «Блогеры и лидеры мнений. Стратегии работы с блогерами в ЖЖ, Youtube, Instagram, Facebook». Роман Кумар Виас, основатель маркетингового агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean, поделится проверенными на практике стратегиями работы с инфлюэнсерами:

  • Facebook для сегмента upper-mass. Как зайти через лидеров мнений и почему группы не работают
  • ЖЖ. Дежурство в комментариях и размещение в топе
  • YouTube – эксклюзивные блогеры и отсутствие ограничений по брендам
  • Instagram – отличные конверсии и особенности работы по CPA-моделям

Регистрация на вебинары проекта доступна по ссылке.


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