«Как сделать бизнес сильнее через команду» и «Стратегии работы с блогерами в соцсетях» - на этой неделе в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в новых бесплатных вебинарах.

В среду, 3 июля в 16:00 (МСК), состоится вебинар «Как сделать бизнес сильнее через команду». Основатель компании по подбору руководителей Support Partners Константин Борисов расскажет, как отдельную рабочую группу превратить в идеальную команду для достижения высоких результатов в бизнесе.

В пятницу, 5 июля в 15:00 (МСК), проведем вебинар «Блогеры и лидеры мнений. Стратегии работы с блогерами в ЖЖ, Youtube, Instagram, Facebook». Роман Кумар Виас, основатель маркетингового агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean, поделится проверенными на практике стратегиями работы с инфлюэнсерами:

Регистрация на вебинары проекта доступна по ссылке.