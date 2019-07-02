Россельхозбанк восстановил свою работу в Нижнеудинске

Иркутский филиал АО «Россельхозбанк» сообщает, что дополнительный офис №3349/66/11 в г. Нижнеудинск восстановил свою деятельность в полном объеме и приглашает клиентов.

Часы работы офиса: понедельник – пятница с 09-30 до 17-00, без перерыва