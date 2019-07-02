МЧС: Уровень воды снижается в зоне паводка в Иркутской области

В Иркутской области на территориях, оказавшихся в зоне действия дождевого паводка, наблюдается снижение уровня воды, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

За минувшие сутки в шести районах области - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском - осмотрено 516 домов на наличие людей. От воды освобождено 453 дома, очищено 1304 подворья, с помощью мотопомп произведена откачка воды с 795 подворий.

Восстановлено 10 социально значимых объектов, в 18 населенных пунктах восстановлено электроснабжение.

Пострадавшему населению было роздано 7 тонн продовольствия, 1600 булок хлеба и 4,5 тонны воды.

Вывезено 387 куб. метров мусора, расчищено 44 километров дорог, проведена полная очистка моста через реку Азей от мусора. Продолжается работа по очистке водозабора.

На сегодняшний день остаются подтопленными в 3 районах 42 населенных пункта: в Тулунском - 23, в Чунском - 14, в Тайшетском – 5. Подтоплены 4130 жилых дома, в которых проживают 9325 человек, в том числе 2208 детей, 8 социально-значимых объектов, 4143 приусадебных участков и 11 участков автомобильных дорог.

Наиболее сложная ситуация складывается в городе Тулуне и Тулунском районе, где в зоне подтопления - 143 улицы протяженностью 62,7 километров, 7 садоводств, 3 автозаправочные станции. Повреждены 2 автомобильных моста.

Прекращено движение всех видов автомобильного транспорта на участке с 1491 по 1493 километр федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Железнодорожное сообщение не нарушено.