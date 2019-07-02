Пенсии и пособия начали доставлять в пострадавшие от паводка районы Иркутской области

Сотрудники Почты России начали доставку пенсий и социальных выплат жителям затопленных территорий Иркутской области.

Почтальоны используют транспорт МЧС, лодки, вертолеты и почтовые автомобили.

В населенные пункты, с которыми сохранилось автомобильное сообщение, почту и денежные выплаты доставляют на служебных автомобилях. В Тулуне, где дома и дороги пострадали больше всего, пенсии и другие социальные пособия развозят на лодках и с помощью транспорта МЧС. В Тофаларию почту доставят на вертолете, сообщает пресс-служба Почты России.

Для оперативного решения вопросов на место ЧС прибыли директор макрорегиона Сибирь ФГУП «Почта России» Николай Новосельцев и директор Иркутского филиала Почты России Юрий Бойко.

«Наша задача – не допустить срыва в доставке пенсий. Многие жители затопленных сел, городов были эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения. Мы разрабатываем схему взаимодействия с Пенсионным фондом, МЧС и администрациями поселений, чтобы специалисты почтовой службы могли привезти выплаты во временные пункты», - рассказал директор Макрорегиона Сибирь ФГУП «Почта России» Николай Новосельцев.

«В зоне ЧС в Иркутской области оказались 135 почтовых объектов. По предварительной информации, минимум пять отделений почтовой связи подтоплены. Также, затоплены водой дома и подворья наших сотрудников, мы уточняем информацию, чтобы оказать помощь коллегам. Реальные масштабы и ущерб можно будет оценить позже, сейчас к десяткам населенных пунктов нет проезда, также отсутствует электричество», - прокомментировал ситуацию директор Иркутского филиала Почты России Юрий Бойко.

Напомним, в нескольких районах Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. В 55 населенных пунктах 6 муниципальных районов Иркутской области (Тулунский - 21, Чунский - 14, Нижнеудинский - 2, Тайшетский - 3, Зиминский -12, Куйтунский - 3) в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках подтоплены 3296 домов, в которых проживает 9809 человек (в т.ч. 2681 ребенок), 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков.