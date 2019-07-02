«Облкоммунэнерго»: более 200 трансформаторных подстанций и 120 километров линий электропередачи оказались затоплены

Специалисты ОГУЭП «Облкоммунэнерго» продолжают восстановительные работы на сетях, пострадавших от паводков. Всего в Тулунском и Нижнеудинском районе оказалось затоплено более 200 трансформаторных подстанций и 120 км. сетей напряжением 0,4-10 кВ. От электроэнергии были отключены более 50 населенных пунктов, в которых проживает порядка 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба банка.
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На устранение аварии направлены все имеющиеся силы и средства тулунского и нижнеудинского подразделений «Облкоммунэнерго». На работах задействованы 44 человека и 19 единиц техники. Производится переброска необходимых материалов из соседних районов, не затронутых стихией, формируются дополнительные бригады. К утру 1 июля восстановительные работы были выполнены на 50%, восстановлено электроснабжение в 19 населенных пунктах, электроэнергию получило порядка 14 тыс. человек. В Тулуне в правобережной части электроснабжение восстановлено, в левобережной части идёт просушка подстанций. Полностью восстановить электроснабжение, как и оценить ущерб, можно будет после снижения уровня воды ниже критических отметок.