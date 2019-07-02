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«Облкоммунэнерго»: более 200 трансформаторных подстанций и 120 километров линий электропередачи оказались затоплены

2 июля 2019

Специалисты ОГУЭП «Облкоммунэнерго» продолжают восстановительные работы на сетях, пострадавших от паводков. Всего в Тулунском и Нижнеудинском районе оказалось затоплено более 200 трансформаторных подстанций и 120 км. сетей напряжением 0,4-10 кВ. От электроэнергии были отключены более 50 населенных пунктов, в которых проживает порядка 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба банка.

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На устранение аварии направлены все имеющиеся силы и средства тулунского и нижнеудинского подразделений «Облкоммунэнерго». На работах задействованы 44 человека и 19 единиц техники. Производится переброска необходимых материалов из соседних районов, не затронутых стихией, формируются дополнительные бригады. К утру 1 июля восстановительные работы были выполнены на 50%, восстановлено электроснабжение в 19 населенных пунктах, электроэнергию получило порядка 14 тыс. человек. В Тулуне в правобережной части электроснабжение восстановлено, в левобережной части идёт просушка подстанций. Полностью восстановить электроснабжение, как и оценить ущерб, можно будет после снижения уровня воды ниже критических отметок.

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»  сетевая  организация, обеспечивающая  эксплуатацию и ремонт электросетевого хозяйства на территории  Иркутской области.  10 филиалов  предприятия обслуживают   9500 км линий электропередачи, более 3000 трансформаторных  подстанций. К сетям «Облкоммунэнерго» подключено более 390 тыс. потребителей, как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации. Полезный отпуск электроэнергии составляет более 3000  млн. кВт-ч в год.

/ СИА /
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