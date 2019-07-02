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Жаловаться на завышенные цены в зоне затопления Иркутской области можно по горячей линии

2 июля 2019

Служба потребительского рынка и лицензирования региона организовала работу горячей линии по вопросам необоснованного повышения цен в зонах затопления. Об этом сообщил руководитель службы Сергей Петров.

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Специалисты принимают звонки по телефону горячей линии 8(3952)34-25-48 от населения с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов, в другое время линия будет действовать в режиме автоответчика.

В пострадавших от паводка районах ситуация с ценами на продукты питания держится на особом контроле. Сергей Петров напомнил, что службой потребительского рынка Иркутской области установлено взаимодействие с прокуратурой пострадавших от наводнения территорий, УФАС по Иркутской области и Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области по вопросу пресечения необоснованного роста цен на продовольствие.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области,  предпрниматели были предупреждены об ответственности за нарушения антимонопольного, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.


/ СИА /
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