Росреестр объяснил, как защитить недвижимость от незаконных сделок

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление, на основании которого сделки с принадлежащим ему имуществом могут проводиться только при его личном участии.

При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. Данная мера направлена на защиту прав собственников недвижимости. В частности, запись в ЕГРН о невозможности регистрационных действий без личного участия собственника обезопасит от нового вида мошеннических действий с недвижимостью, когда регистрация прав на имущество проводится третьими лицами через интернет с использованием электронной подписи.

Наличие в ЕГРН записи о невозможности регистрационных действий без личного участия собственника является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного по услугам Росреестра. Таким образом, мошенники не смогут воспользоваться электронными сервисами для переоформления прав на недвижимость от лица собственника по поддельной электронной подписи.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать при личном обращении в многофункциональный центр «Мои документы». Запись о невозможности совершения регистрационных действий без личного участия владельца недвижимости вносится в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления в Росреестр соответствующего заявления. Плата за внесение сведений в ЕГРН о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя не взимается.