Кредитный рейтинг Иркутской области повышен на две ступени

Аналитиками национального рейтингового агентства «Эксперт РА» 28 июня 2019 года Иркутской области присвоен кредитный рейтинг на уровне ruAA+, прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». Об этом сообщила министр финансов региона Наталия Бояринова.

Из 24 субъектов Российской Федерации, рейтинг которым присваивался Эксперт РА, только Иркутской области установлена оценка кредитной надежности на уровне ruAA+. Выше, чем у Приангарья, только у трех регионов – Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Башкирия и Татарстан, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Согласно официальному пресс-релизу агентства, Иркутская область характеризуется устойчивой базой доходов с хорошими перспективами роста. Растущая экономика региона способствует увеличению инвестиционной привлекательности. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по итогам 2018 года составил 293,3 млрд рублей, что на 20% выше уровня 2017 года. Рост инвестиций был обеспечен как за счет добычи полезных ископаемых, так и за счет устойчивой работы предприятий обрабатывающего сектора.

Агентство ожидает, что результаты текущего года также будут высокими, что отражает прогноз изменения рейтинга, который установлен на уровне «Стабильный».

Эксперт РА позитивно оценивает сокращение регионом объема государственного долга за счет досрочного погашения банковских кредитов в объеме 6 млрд рублей.

Для области характерна устойчивая низкая долговая нагрузка: отношение долга к налоговым и неналоговым доходам по итогам 2018 года составило 8,9%.

Повышению кредитного рейтинга на две ступени по национальной шкале также способствовали высокие показатели ликвидности бюджета Иркутской области.

Эксперт РА присвоило кредитный рейтинг и долговому инструменту Иркутской области – государственным облигациям серии 34001 (выпуск 2016 года) на аналогичном субфедеральному уровню ruАА+.