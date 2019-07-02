На трассе Р-255 в Иркутской области полностью открыто движение для всех видов транспорта

Сегодня, 2 июля, в 12:42 (время местное), возобновили движение легковых автомобилей в обе стороны по участку трассы Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе, пострадавшему от наводнения. В 13:26 открыто движение для тяжеловесного транспорта, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Дорожные службы продолжают восстанавливать проезжую часть и расчищать трассу от посторонних предметов. За минувшие сутки объем скальной породы, благодаря которой устраняют размывы дороги, превысил 5 тыс. кубометров.

Кроме того, специалисты ФКУ Упрдор «Прибайкалье» обследуют техническое состояния моста через Ию на 1494-м км. По их оценке конструктивные элементы сооружения позволяют запустят сквозное движение в полном объёме.

Добавим, что примерно на 16 см снизился уровень воды в реке Ия - теперь он составляет 9 м, при критической отметке в 7 м.