Проводная и сотовая связь на территориях, которые подверглись затоплению, в основном, работает устойчиво

Во всех муниципальных образованиях Иркутской области, которые подверглись затоплению, восстановлена проводная связь ПАО «Ростелеком». Три пока бездействующих АТС – две в Тулунском районе, одна в Тайшетском – будут восстановлены после спада воды. Об этом Губернатору Иркутской области Сергею Левченко доложил Председатель регионального Правительства Руслан Болотов.

Аварий на магистральных кабелях междугородной и внутризоновой связи нет. На остальной территории Иркутской области сети фиксированной телефонной связи функционируют в штатном режиме.

Сотовая связь устойчиво работает во всех муниципальных образованиях, которые настиг паводок, за исключением г. Тулуна, где были затоплены пять базовых станций ПАО Мегафон, но остальные операторы – МТС, Вымпелком, Т2 Мобайл – обеспечивают устойчивую связь.

Нет повреждений на объектах филиала ФГУП «РТРС» «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр». Телевизионный сигнал временно отсутствует в населенных пунктах Алыгжер – Нижнеудинского, Новобалтурина – Чунского, Венгерка – Тайшетского районов в связи с отключением электроэнергии.

Сформированные бригады связистов приступили к обследованию линейно-кабельных сооружений и формированию планов аварийно-восстановительных работ (АВР) в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах. Решаются вопросы восстановления электропитания, установки переносных дизель-генераторов, где это возможно. В ряде населенных пунктов проведение АВР станет возможным только после восстановления автотранспортного сообщения с ними, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.