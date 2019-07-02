Huawei и Xiaomi вошли в топ-5 наиболее продаваемых мобильных телефонов в Иркутске

За первую половину 2019 года жители Иркутска купили на Авито на 4,8% меньше мобильных телефонов, чем за аналогичный период годом ранее. Средняя цена при этом выросла на 11,9% и составила 11 300 рублей. Традиционным лидером по продажам на вторичном рынке остался iPhone, за которым располагается Samsung. Следом за ними высокие позиции заняли современные китайские бренды Huawei и Xiaomi.
Мобильный телефон – самое популярное[1] устройство в разделе «Бытовая электроника» на Авито. Самой продаваемой маркой в городе за I полугодие стал iPhone со средней ценой в 14 710 рублей, который подорожал на 8% по сравнению с I полугодием 2018 года. Главный соперник iPhone, южнокорейский Samsung, удержал второе место – его продавали за 10 010 рублей (-10%). Тройку лидеров замыкает Huawei со средней стоимостью 10 110 рублей (+19%).
Топ-10 самых продаваемых телефонов за I полугодие 2019 года, Иркутск
|
№
|
Марка
|
Средняя цена, рублей
|
Изменение позиции в топ-10 за год
|
1
|
iPhone
|
14 710
|
-
|
2
|
Samsung
|
10 010
|
-
|
3
|
Huawei
|
10 100
|
2
|
4
|
Xiaomi
|
9 110
|
2
|
5
|
Sony
|
5 460
|
-2
|
6
|
Meizu
|
8 500
|
4
|
7
|
Nokia
|
2 820
|
-3
|
8
|
ASUS
|
5 400
|
5
|
9
|
LG
|
4 160
|
-2
|
10
|
Lenovo
|
3 390
|
-2
[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте.
По сравнению с I полугодием 2018 года свое положение в топ-10 улучшили Huawei (плюс 2 позиции), Xiaomi (плюс 2 позиции), Meizu (плюс 4 позиций), ASUS (плюс 5 позиций), ухудшили свое положение Sony (минус 2 позиции), Nokia (минус 3 позиции), LG (минус 2 позиции), Lenovo (минус 2 позиции).