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Huawei и Xiaomi вошли в топ-5 наиболее продаваемых мобильных телефонов в Иркутске

2 июля 2019

За первую половину 2019 года жители Иркутска купили на Авито на 4,8% меньше мобильных телефонов, чем за аналогичный период годом ранее. Средняя цена при этом выросла на 11,9% и составила 11 300 рублей. Традиционным лидером по продажам на вторичном рынке остался iPhone, за которым располагается Samsung. Следом за ними высокие позиции заняли современные китайские бренды Huawei и Xiaomi.

Мобильный телефон – самое популярное[1] устройство в разделе «Бытовая электроника» на Авито. Самой продаваемой маркой в городе за I полугодие стал iPhone со средней ценой в 14 710 рублей, который подорожал на 8% по сравнению с I полугодием 2018 года. Главный соперник iPhone, южнокорейский Samsung, удержал второе место – его продавали за 10 010 рублей (-10%). Тройку лидеров замыкает Huawei со средней стоимостью 10 110 рублей (+19%).

Топ-10 самых продаваемых телефонов за I полугодие 2019 года, Иркутск

Марка

Средняя цена, рублей

Изменение позиции в топ-10 за год

1

iPhone

14 710

 -

2

Samsung

10 010

 -

3

Huawei

10 100

2

4

Xiaomi

9 110

2

5

Sony

5 460

-2

6

Meizu

8 500

4

7

Nokia

2 820

-3

8

ASUS

5 400

5

9

LG

4 160

-2

10

Lenovo

3 390

-2
 

[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте.

По сравнению с I полугодием 2018 года свое положение в топ-10 улучшили Huawei (плюс 2 позиции), Xiaomi (плюс 2 позиции), Meizu (плюс 4 позиций), ASUS (плюс 5 позиций), ухудшили свое положение Sony (минус 2 позиции), Nokia (минус 3 позиции), LG (минус 2 позиции), Lenovo (минус 2 позиции).


/ СИА /
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