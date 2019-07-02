МЧС: жертвами паводка в Иркутской области стали 14 человек, судьба 13 остается неизвестной

На территории населенных пунктов Иркутской области, пострадавших в результате действия дождевого паводка, наряду с аварийно-восстановительными работами продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

«Всю получаемую от населения информацию о жителях, пропавших без вести, отрабатываем вместе с сотрудниками полиции. В настоящий момент неизвестной остается судьба 13 человек. В зоне чрезвычайной ситуации в ходе поисково-спасательных работ было обнаружено 14 тел погибших. Они направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти», - сообщил Валентин Нелюбов, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области.

С родственниками погибших работают психологи МЧС России.

Пресс-служба МЧС по Иркутской области убедительно просит граждан, родственники которых находились в населенных пунктах, пострадавших от паводка, и до сих пор не вышли на связь, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.