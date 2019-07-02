Сначала объекты социнфраструктуры, затем – жилые дома. В Иркутской области приступили к оценке ущерба от паводка

Оценивать ущерб, нанесённый паводком социальным сооружениям и жилому фонду, начали в Иркутской области. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось под руководством Губернатора Сергея Левченко, сообщил Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

В зону чрезвычайной ситуации прибыли специалисты из регионального министерства строительства, служб государственного жилищного и строительного надзоров Иркутской области, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Фонда капитального ремонта. Они распределены по разным муниципальным образованиям и осуществляют обход пострадавших территорий.

В населённых пунктах, в первую очередь, они оценивают ущерб, нанесённый объектам социальной сферы: больницам, школам, детским садам, затем – жилым домам. Это необходимо для подготовки документов для проведения восстановительных работ и выплат населению компенсаций за нанесённый ущерб. В результате паводка во всех пострадавших районах Иркутской области подтоплено 49 социально значимых объектов (фельдшерско-акушерские пункты, школы, детские сады), 10 тысяч жилых домов, 10 тысяч приусадебных участков. Произошло подтопление 96 населённых пунктов. Поручение в кратчайшие сроки восстановить разрушенное и пострадавшее жильё, объекты энергетики, связи, транспорта, здравоохранения и образования во время совещания в Братске дал Президент Владимир Путин.

- Сегодня на 19 часов поставлена задача выдавать первую документацию по расчёту ущерба. Специалисты ведут подомовой обход. За вчерашний день осуществлен обход 400 домовладений, эту работу мы будем продолжать, смещаясь по мере прохождения воды, - сказал Руслан Болотов.