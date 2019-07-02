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Запрет на посещение лесов из-за 4 и 5 классов пожарной опасности введено в 14 лесничествах Иркутской области

2 июля 2019

Со 2 по 7 июля в 14 лесничествах Иркутской области введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Запрет распространяется для Бирюсинского, Бодайбинского, Жигаловского, Илимского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамского, Нижнеилимского, Падунского, Северного, Тайшетского, Усть-Кутского и Чунского лесничеств.

Ограничение введено в связи с установлением в указанных территориях 4 и 5 классов пожарной опасности в лесах. Кроме посещения и въезда в леса, запрещено также проведение любых видов пожароопасных работ.

Начальники территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области вместе с руководителями филиалов ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» должны принять меры по перекрытию лесных дорог шлагбаумами и созданию контрольно-пропускных пунктов.


/ СИА /
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