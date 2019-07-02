Единовременную материальную помощь получили 18% пострадавших от паводка в Иркутской области

Единовременную материальную помощь получили 4 393 пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Это примерно 18% от тех, кто может на нее претендовать. Напомним, что ранее министр сообщал, что помощь получат около 24 тысяч жителей трёх подтопленных районов Иркутской области. Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека.

В Тайшетском районе выдачу единовременной выплаты пострадавшим в результате паводка уже заканчивают. Там обслужены: посёлки Сереброво, Соляная, Шелехово, сёла Нахаловка, Сполох, Старо-Шелехово. Выплаты ведут в Тулунском и Нижнеудинском районах, в посёлок Алыгджер Нижнеудинского района средства направили вертолётом. Деньги выдают наличными, необходимые суммы доставлены в пострадавшие районы.

Списки людей, имеющих право на получение единовременной материальной помощи, формируются на основании сведений о пострадавших жителях подтопленных территорий, которые предоставляют главы муниципальных образований. Данные проверяют в миграционной службе, затем сотрудники министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области предоставляют выплаты.

Также в пострадавших районах начали оценивать ущерб, нанесённый паводком жилому фонду. Это необходимо для подготовки документов для проведения восстановительных работ и выплат населению компенсаций за нанесённый ущерб. Компенсация за частичную утрату имущества составляет 50 тыс. рублей, за полную - 100 тыс. рублей. В результате паводка в трех пострадавших районах Иркутской области (Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский) подтоплено 4130 жилых домов, 4,1 тысячи приусадебных участков. За вчерашний день осуществлен обход 400 домовладений.