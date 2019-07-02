Более 3-х млн рублей собрали граждане пострадавшим от паводка в Иркутской области

Более трёх миллионов рублей перевели граждане для помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло под руководством Губернатора Сергея Левченко, сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Расчетный счёт министерства социального развития, опеки и попечительства был открыт 28 июня. Средства, которые туда поступили, будут направлены на оказание первоочередной помощи: приобретение постельного белья, матрасов, подушек, одеял.

- В Иркутской области подтоплено шесть районов, пострадало 96 населенных пунктов, наиболее сложная ситуация в Тулунском и Нижнеудинском районах. Я благодарю жителей, которые не остались равнодушны к чужой беде, всех, кто оказывает помощь: приносит вещи, переводит деньги, добровольно едет помогать в пострадавших территориях. Наше единство – это сила, которая позволяет восстанавливать пострадавшие территории и помогать людям, - сказал Сергей Левченко.