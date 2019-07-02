В Иркутске изменится движение общественного транспорта из-за ралли «Шелковый путь-2019»

В дни подготовки к проведению старта ралли-марафона «Шелковый путь-2019» в Иркутске будет изменено движение общественного транспорта.

В связи с временным закрытием движения транспорта с 00.00 4 июля до 13.00 7 июля по ул. Нижняя Набережная (на участке от ул. Декабрьских событий до ул. Сурикова) и ул. Сухэ-Батора (на участке от ул. Нижняя Набережная до ул. Рабочая):

1. Движение муниципальных автобусных маршрутов №12 «Верхняя Набережная – сквер им. Кирова – Верхняя Набережная», №16к «м/р Солнечный – Сквер им. Кирова» при следовании от остановки «Площадь графа Сперанского» после ул. Сухэ-Батора будут направлены по: ул. Чкалова, переулку Гершевича, улицам Сурикова, Марата и далее по маршрутам.

2. Движение автобусов №56 «м/р Солнечный – пр. Радищева» при следовании из пр. Радищева после ул. Рабочая будут направлены по: ул. Чкалова, переулку Гершевича, улицам Сурикова, Марата и далее по маршруту.

6 июля в связи с временным закрытием движения транспорта по ул. Нижняя Набережная (на участке от ул. Декабрьских событий до ул. Сурикова), ул. Сухэ-Батора (на участке от ул. Нижняя Набережная до ул. Рабочая), ул. Ленина (на участке от ул. Сурикова до ул. Чкалова), ул. Чкалова (на участке от ул. Ленина до пер. Гершевича), площади графа Сперанского:

1. Движение муниципальных автобусных маршрутов будет осуществляться:

– №№3,6,11,14,16,20,23,28р,29,30,33,37,38,39,42,43,64,65,66,67,74,77, 80, 99 при следовании в центр после остановки «ул. Чкалова» будут направлены по улицам: Чкалова, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Исключая остановку «Сквер им. Кирова» (ул.Чкалова);

– №№ 8,28,60 при следовании в центр после остановки «ул. Чкалова» по улицам: Чкалова, Марата, Свердлова, Ленина, Желябова и далее по маршрутам. Исключая остановку «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова);

– №№ 3,7к,11,16,23,38,67,80,90 при следовании из центра после остановки «Художественный музей» по улицам: Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Исключая остановку «Площадь графа Сперанского»;

– №№ 8,20,64 при следовании из центра после остановки «Кинотеатр «Пионер» по улицам: ул. К.Маркса, Пролетарская, Свердлова, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Исключая остановки: «Гастроном № 1», «Экономическая академия», «Художественный музей», «Площадь графа Сперанского»;

– №№ 6,29,33,39 при следовании из центра после остановки «Ц.Рынок» по улицам: Б.Хмельницкого, К.Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Исключая остановку «ул. Сухэ-Батора», временно вводя остановку «Художественный музей» (ул. Ленина);

– №№ 14,28р,30,37,42,43,60,65,66 при следовании из центра после остановки «ул. Пролетарская» по улицам: К.Маркса, Пролетарская, Свердлова, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Исключая остановку «ул. Сухэ-Батора».

2. Движение автобусных маршрутов №№ 12, 16к при следовании в центр после остановки «Художественный музей» направлено по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Исключая остановки «Площадь графа Сперанского», «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова).

3. Движение муниципального автобусного маршрута № 56 направлено:

– при следовании из м/р Солнечный после остановки «Художественный музей» по улицам: Ленина, Желябова, Декабрьских событий, Рабочая и далее по маршрутам. Исключая остановку «Площадь графа Сперанского», и временно вводя остановку «Цирк»;

– при следовании из пр. Радищева после остановки «Фортуна» по улицам: Рабочая, Декабрьских событий, К.Маркса, Каландаришвили, Свердлова, Ленина и далее по маршруту. Исключая остановку «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова).

4. Движение маршрута №98 при следовании в центр после остановки «Кинотеатр «Пионер» направлено по улицам: К.Маркса, Каландаришвили, Свердлова, Ленина, Дзержинского и далее по маршруту. Исключая остановки: «Гастроном № 1», «Площадь графа Сперанского».

Дирекция ралли просит выбирать в эти дни другие маршруты для движения на личном транспорте.

Напомним, что Международный ралли-марафон «Шелковый путь-2019» стартует в Иркутске 6 июля. Участие в марафоне примут представители 36 стран, 99 спортивных экипажей, включая 55 внедорожников и 16 грузовиков, 25 мотоциклов и 3 квадроциклов. Общая протяженность гонки составит 5003,5 километра, которые участники пройдут по территории трех стран: России, Монголии и Китая. Финиширует ралли 16 июля в живописном Дуньхуане – городе у подножья высоких дюн, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.