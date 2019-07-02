Баню на улице Алмазной в Иркутске отремонтируют на условиях концессии

К ремонту бани на улице Алмазной в Иркутске приступят в ближайшее время. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина во время встречи с жителями микрорайона Первомайского. На сегодняшний день заключено соглашение с концессионером, который берет на себя обязательства по ремонту и организации работы бани.

– Объект продолжает оставаться муниципальной собственностью. Администрация Иркутска будет осуществлять контроль за деятельностью концессионера как в плане проведения работ, так и в плане дальнейшей эксплуатации. Согласно условиям концессионного соглашения, на сегодняшний день прописаны график, объемы и виды работ по восстановлению бани, – рассказала Екатерина Козулина.

Как сообщил концессионер, будет полностью выполнен ремонт здания: заменены потолки и полы, кафель на стенах, отремонтирована вентиляция, восстановлена котельная. Кроме того, объект будет подключен к центральным тепловым сетям.

– Ранее объект отапливался угольной котельной, поступали жалобы от жителей близлежащих домов. На сегодня подготовлен проект по подключению к центральным сетям. Таким способом будет снижено воздействие на экологию. Однако один котел останется на случай отсутствия электроэнергии, – отметил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко.

Кроме того, в планах концессионера – организовать работу бани 6 дней в неделю. Все льготы для жителей частного сектора сохранятся.

Пресс-служба администрации города Иркутска напоминает, муниципальная баня на улице Алмазной закрыта с января 2019 года. Договор с предыдущим арендатором был расторгнут в связи с ненадлежащим санитарным и техническим состоянием объекта.