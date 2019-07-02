«Эксперт РА» присвоил ИК «Фридом Финанс» рейтинг ruBB+, прогноз - «стабильный»

27 июня 2019 года крупнейшее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности финансовой компании ИК «Фридом Финанс» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Агентство высоко оценило рыночные и конкурентные позиции компании: «Фридом Финанс» стабильно входит в ТОП-10 брокеров по числу зарегистрированных клиентов на Московской бирже (более 36 тысяч человек), в аналитическом отчете также подчеркивается, что у Freedom Finance есть еще одна крупная группа клиентов – тех, кто торгует на Санкт-Петербургской Бирже.

Аналитики отмечают, что компании удалось успешно нарастить комиссионные доходы в 2018 году: они выросли до 723 млн рублей. Более того, согласно экспертной оценке, ИК «Фридом Финанс» проводит постоянную работу над повышением диверсификации клиентской базы, что оказывает позитивное влияние на размер получаемых комиссионных доходов от розничных клиентов.

ИК «Фридом Финанс» демонстрирует также рост коэффициента достаточности капитала с 0,48 на 30.06.2018 до 0,77 на 31.12.2018. Такая динамика положительно сказывается на показателях ликвидности.

По данным агентства, на 31.12.2018 объем активов ООО ИК «Фридом Финанс» составил 5,56 млрд рублей, размер капитала – 4,3 млрд руб. Чистая прибыль компании зафиксирована на уровне 148 млн руб. при общем объеме комиссионных доходов на уровне 776 млн руб.

«Эксперт РА» отмечает в экспертном заключении, что для ИК «Фридом Финанс» характерен достаточно высокий уровень информационной прозрачности. Помимо обязательной к публикации информации, включая информацию о существенных фактах, компания размещает на своем сайте ссылку на отчетность холдинга Freedom Holding Corp., в который входит ИК «Фридом Финанс».

Основные сдерживающие факторы для присуждения более высокого рейтинга связаны преимущественно со сложной структурой холдинга Freedom Holding Corp.

Комментируя присвоенный рейтинг, генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов подчеркнул, что компания продолжит совершенствовать свою бизнес-систему: «Мы очень выросли за предыдущий год, и отчет «Эксперт РА» это подтверждает. В компании мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать бизнес-модель эффективнее и прозрачнее, и я рад, что это отметили в рейтинговом агентстве».

Для справки:

ИК «Фридом Финанс» - российская инвестиционная компания, входит в международный холдинг Freedom Holding Corp. Уставный капитал – 3 млрд рублей, представлена головным офисом в Москве и 30 филиалами по всей России.

Freedom Holding Corp – международный публичный холдинг, капитализация которого на 27.07.2019 превышает $600 млн, группа обслуживает более 110 тысяч клиентов, собственный капитал - $117 млн. Холдинг представлен в 7 странах мира, деятельность сконцентрирована главным образом в сегменте розничных брокерских услуг.