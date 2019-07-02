«Ингосстрах» вводит упрощенную систему урегулирования убытков для граждан, пострадавших в результате паводка в Иркутской области

Филиал «Ингосстраха» в Иркутской области принимает заявления от клиентов, имущество которых пострадало в результате паводка, по упрощенной системе.

По состоянию на 1 июля, в «Ингосстрах» поступила информация о подтоплении в г. Тулуне ТЦ «Абсолют», застрахованного в компании. На данный момент по нему заявлено 3 убытка. Точный размер ущерба будет определен позднее. Также с заявлениями о страховых случаях в филиал компании обратились еще два юридических лица.

Кроме того, в г. Нижнеудинске поступило 6 заявлений о страховых событиях в рамках программы страхования имущества физических лиц и 5 – по комплексному ипотечному страхованию.

При обнаружении факта повреждения застрахованного имущества клиентам компании следует зафиксировать полученные повреждения одним из доступных способов: произвести фото или видеосъемку объекта с отображением текущей даты и координат геопозиции. Если опция автоматического определения местоположения на смартфоне/фотоаппарате недоступна, следует захватить в объектив камеры домовые знаки (адресные таблички) для идентификации застрахованного объекта.

Кроме того, если имущество пострадало в значительной мере, к примеру, ТС не может передвигаться своим ходом или поврежден дом, то в данных случаях достаточно выезда специалиста «Ингосстраха» на место происшествия и его фотосвидетельства.

В дальнейшем страхователю необходимо в течение 7-ми календарных дней направить письменное заявление (извещение) о наступлении страхового случая в страховую компанию, а также предоставить поврежденное имущество для осмотра. Не стоит забывать, что если клиент обращается в офис без справки ОВД и фотографий с места происшествия, то решение о выплате или об отказе будет приниматься после осмотра имущества, с учетом характера повреждений и установления связей с ЧС.

Филиал «Ингосстраха» в Иркутской области принимает заявления от клиентов по номеру телефона: 8 800 100 77 55.