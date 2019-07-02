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Военные перебросили хлебопекарню в Тулун

2 июля 2019

Хлебопекарню в Тулун сегодня перебросили военные Центрального военного округа. Об этом заявил сегодня на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности командующий Центральным военным округом, генерал-полковник Александр Лапин.

Он также сообщил, что после оценки обстановки зон затопления военнослужащие, откомандированные в Иркутскую область для ликвидации последствий ЧС, выполнили первоочередные мероприятия: в Тулуне развернули полевой хлебозавод и приступили к выпечке хлеба для обеспечения потребностей жителей, осуществляют подвоз воды. В районе на трех плавающих транспортёрах военные перевозят население, три врачебно-сестринские бригады Новосибирского военного госпиталя оказывают медицинскую помощь.

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– Продолжается подготовка к развертыванию сил и средств в районе ЧС в Тулуне. Работает сегодня опергруппа объединенного стратегического командования Центрального военного округа. Возглавляет ее заместитель командующего ЦВО, генерал-майор Евгений Валентинович Поплавский. Решением Министра обороны РФ развернут от ЦВО в Тулуне передовой отряд по оказанию помощи в ликвидации последствий ЧС, – подчеркнул Александр Лапин.

Основные военные силы сосредоточены в Тулунском районе. Задействованы три самолета для обеспечения перевозок и два вертолета для мониторинга обстановки, инженерные войска с дорожно-мостостроительными понтонно-переправочными подразделениями и средствами водообеспечения.

Сегодня военные ожидают переброс в Тулунский район станции по откачке воды и еще пяти средств подвоза воды, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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