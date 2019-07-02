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В Иркутске построят еще один спортивный центр

2 июля 2019

В Иркутске на улице Баумана планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает RosTender.info.

Центр с универсальным спортивным залом собираются открыть в конце сентября 2020 года. Стоимость строительства оценивается в 66 млн рублей, средства поступят из бюджета Иркутска в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы на 2013-2021 годы».

Управление капстроительства Иркутска объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ. Заявки от участников принимают до 17 июля, а 22 июля выберут победителя. Подрядчик должен будет приступить к строительству сразу после заключения договора.


/ СИА /
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