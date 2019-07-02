В Иркутскую область прибыл мобильный госпиталь

Для оказания медицинской помощи населению районов, пострадавших от паводков, в Иркутскую область прибыл мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

- На сегодняшний день подразделения госпиталя разворачиваются в Тулуне и Нижнеудинске. В Тулуне работает терапевтическая служба, ею проводится большой объем работы по организации вакцинации, осмотру населения перед прививками. Наши врачи работают рядом со специалистами госпиталя. В Нижнеудинске, где был затоплен основной корпус больницы, в котором ранее находились родильное, хирургическое отделения и реанимация, в настоящее время находится подразделение госпиталя, которое будет обеспечивать хирургическую и реанимационную помощь. Будут задействованы и наши специалисты и оборудование, - пояснила замминистра.

Елена Голенецкая отметила, что в ближайшее время мобильный госпиталь начнет принимать пациентов.

Мобильный госпиталь укомплектован восемью машинами: операционной, двумя перевязочными, штабом-диспетчерской, автобусами для перевозки членов медицинского отряда и необходимыми лекарственными препаратами.

Вместе с техникой в зону стихийного бедствия прибыл сводный медицинский отряд, его возглавил руководитель ФМБА России Владимир Уйба. В составе отряда 41 специалист, в том числе врачи хирурги, терапевты, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, врачи скорой медицинской помощи, медицинские сёстры, фельдшеры и водители.

Сводный медицинский отряд ФМБА России был направлен в Иркутскую область в соответствии с решением Правительственной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций по распоряжению Министра здравоохранения РФ Вероники. Скворцовой. Работа медиков продлится до особого распоряжения, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.