«Сахарный диабет - это болезнь трех кресел». Что можно, что нельзя

Сахарным диабетом невозможно заразиться, но при этом у больных чаще распространены воспалительные заболевания кожи. А реабилитационный период после проведения косметологических манипуляций у таких пациентов достаточно длительный. О специфике работы косметологов при взаимодействии с больными сахарным диабетом порталу SIA.RU рассказала Татьяна Бардымова, профессор, доктор медицинских наук, президент Ассоциации эндокринологов Иркутской области, выступая на Всероссийском образовательном проекте «Сияние Байкала».

Сахарный диабет является противопоказанием для косметологических процедур?

– Сахарный диабет, я считаю, по большому счету – не болезнь, это образ жизни. Если сделать ограничения в питании, в поведении, пациент может жить обычной жизнью. Он может обращаться к косметологам, для этого нет противопоказаний.

Другое дело, что диабет может быть компенсированным (ред. – когда все показатели обмена веществ максимально приближены к нормальным, риск развития сопутствующих осложнений минимален) и декомпенсированным (ред. – когда наблюдается значительное отклонение показателей от нормы, крайне высокий риск развития всех типов осложнений). Поэтому подчеркну, любые процедуры при сахарном диабете надо проводить в условиях достижения максимальной компенсации.

Но ведь раны при сахарном диабете заживают сложно?

– Да, есть определенные нюансы. Приведу простое сравнение: на сладкое липнут мухи, такая же ситуация с микробами, они липнут на сахар. Поэтому при проведении любых процедур важна концентрация глюкозы в крови, в норме она должна быть не более 6,1. Если выше, это не очень хорошо. Воспалительные процессы свойственны сахарному диабету, но в условиях компенсации этих рисков нет. Сейчас, когда арсенал сахаропонижающих препаратов очень широк, достичь нормального уровня сахара достаточно просто.

Больному сахарным диабетом важно говорить о своем диагнозе косметологу?

– Конечно, лучше, если доктор будет знать. Клиники должны иметь экспресс-тесты. Доступность этих тестов сейчас очень высокая, например, во всех поликлиниках города они есть. Есть и в поликлиниках врачи-эндокринологи, но больных сахарным диабетом все равно очень много.

Сколько?

– Если в начале 2000-х в Иркутске было около 5 тысяч больных сахарным диабетом, то сейчас больше 20 тысяч.

Это связано с неправильным образом жизни?

– Основной фактор риска – избыточный вес, ожирение. Согласно статистике, сегодня каждый третий россиянин имеет избыточный вес или ожирение. Потом генетика и неправильное питание. Вот вы, наверное, не помните, а раньше столько конфет население не ело. Сейчас сладкое стало настолько доступным, некоторые родители к тому же используют сладкое в качестве поощрения, это плохо.

Кроме того, мы стали мало двигаться, а физические нагрузки – это профилактика сахарного диабета. Достаточно 30-40 минут ежедневных занятий. А сейчас какие нагрузки? Сели перед компьютером, сели перед телевизором. Сахарный диабет часто называют болезнью трех кресел - кресло на работе, кресло дома и кресло в автомобиле. Болезнь 21 века.