«Росгосстрах» приступил к урегулированию массового убытка, вызванного паводком в Иркутской области

«Росгосстрах» приступил к урегулированию массового убытка, вызванного масштабными подтоплениями в Иркутской области. В тех районах, где «большая вода» уже отступила, специалисты компании сразу начали осмотр поврежденных строений и оценку ущерба, нанесенного стихией страхователям. По данным Иркутского филиала «Росгосстраха», в зоне подтопления, вызванного аномальным подъемом уровня воды в реках после проливных дождей и таянием снегов в Восточных Саянах, находится более 7000 застрахованных в компании объектов недвижимости, в том числе более 4500 домов и строений.

По состоянию на 2 июля 2019 года, от клиентов поступило уже более 200 телефонных звонков с информацией о повреждении недвижимости и имущества, официально подано 35 заявлений. На пострадавших территориях разворачиваются мобильные пункты приема документов.

С учетом масштабов стихийного бедствия, в страховой компании введена упрощенная процедура урегулирования убытков, без предоставления документов от уполномоченных органов власти. Сотрудники «Росгосстраха» также готовы содействовать клиентам в восстановлении уничтоженных водой документов о наличии страхового договора.

«После открытия дорог и схода воды в некоторых районах сформированные нами оперативные бригады приступили к осмотру всех пострадавших объектов и приему заявлений на местах, чтобы максимально быстро произвести выплату страхового возмещения, — рассказала руководитель Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Татьяна Федосеева. — Так, в Тулуне уже работают специалисты Иркутского филиала компании, а в Чунский район в среду направятся сотрудники из соседнего Красноярского филиала».

В филиале «Росгосстраха» в Иркутской области создан оперативный штаб. Клиенты компании, чье имущество пострадало от стихии, могут обратиться в единый контакт-центр «Росгосстраха» по телефонам: 0530 (для абонентов всех мобильных операторов — звонок бесплатный) или 800-200-99-77 (бесплатный звонок по России).