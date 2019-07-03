Сбербанк поддержал новую Всероссийскую программу по развитию личностного потенциала детей

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» подвел итоги конкурса на реализацию программы по развитию личностного потенциала. Уникальная программа даст возможность детям ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми. Первый этап реализации программы в одном субъекте РФ составит 3 года. За это время совместными усилиями будут созданы необходимые условия для самостоятельного масштабирования программы регионом.

Сбербанк и фонд «Вклад в будущее» привлекли для разработки программы крупных отечественных учёных, отработали этапы её внедрения. В двух пилотных регионах, Калужской и Ярославской областях, управленцы и педагоги уже прошли переподготовку и осенью начнут первые занятия с детьми.

Конкурсная комиссия отобрала 10 новых регионов-участников: Воронежская, Калининградская, Липецкая, Нижегородская и Ульяновская областей, Алтайский и Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, республики Татарстан и Башкортостан. В состав комиссии вошли представители Сбербанка, Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», Агентства стратегических инициатив, корпорации «Российский учебник», МГПУ и РАНХиГС. Эксперты оценивали мотивацию региона участвовать в программе, уровень развития региональной системы образования, опыт реализации проектов и программ, связанных с навыками XXI века, наличие кадровых и ИКТ-ресурсов.

В 2020 и 2021 годах планируется провести аналогичные конкурсные отборы для определения ещё двадцати субъектов-участников.