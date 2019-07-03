Сбербанк опубликовал список работающих офисов в зоне подтопления в Иркутской области

Во время стихии в зоне затопления оказались 23 дополнительных офиса Байкальского банка ПАО Сбербанк. На 2 июля, 18 из них работают в штатном режиме, ограничений по обеспечению денежной наличности нет. Все устройства самообслуживания - банкоматы и информационно-платежные терминалы, к которым возможен доступ, где присутствует электричество и связь, функционируют в штатном режиме и обеспечены денежной наличностью.
Какие офисы Сбербанка не работают в зоне подтопления
На данный момент в связи с отсутствием электроэнергии и связи приостановлена работа следующих филиалов Байкальского банка ПАО Сбербанк: №8586/0292 (г. Тулун), №8586/0306 (г. Нижнеудинск), №8586/0336 (пос. Шиткино, Тайшетский район).
По причине полного затопления здания пока также не работает филиал №8586/0342 (пос. Октябрьск, Чунский район), устройства самообслуживания в данном поселке не работают в связи с отсутствием электричества.
Временно закрыт филиал №8586/0343 (пос. Веселый, Чунский район) — в связи с отсутствием доступа в поселок.
На территории г. Тулун установлено 19 банкоматов Сбербанка России, доступ клиентов пока возможен к 12 из них. В г. Нижнеудинске из 17 банкоматов, к 9 уже есть доступ клиентов. Кроме банкоматов, в этих городах действуют информационно-платежные терминалы - 6 и 3 единиц банковской техники соответственно.
Куда можно перевести помощь для пострадавших от наводнения
1 июля Сбербанк России объявил о том, что для помощи пострадавших и решения первоочередных проблем им будет оперативно выделено 20 млн. рублей благотворительной помощи.
Открыт и специальный счет для сбора пожертвований от граждан и организаций для пострадавших в наводнении.
Для удобства граждан, перечисления на счет возможны с помощью QR-кода в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (раздел «Платежи», рекомендовано пользоваться кнопками быстрой оплаты, левая панель).
Реквизиты счета на перечисления денежных средств:
Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920.
Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
ОКТМО 25701000
КБК для перечисления через Сбербанк Онлайн: 00000000000000000510.
Какие офисы Сбербанка работают
Список адресов работающих банкоматов и информационно –платежных терминалов (ИПТ)
|
Населенный пункт
|
Адрес места размещения УС
|
Название объекта
|
Тип устройства
|
Алзамай
|
ул. Первомайская, д. 106
|
магазин «Звездный»
|
Банкомат
|
Алзамай
|
ул. Первомайская ,д. 51
|
ВСП 8586/00344
|
ИПТ
|
Алзамай
|
ул. Первомайская ,д. 51
|
ВСП 8586/00344
|
Банкомат
|
Бирюсинск
|
ул. Советская ,д. 51
|
магазин «Престиж»
|
Банкомат
|
Бирюсинск
|
ул. Горького ,д. 11
|
магазин «Визави»
|
Банкомат
|
Квиток
|
ул. Октябрьская, д. 10
|
ВСП 8586/00333
|
ИПТ
|
Лесогорск
|
ул. Комсомольская, д. 7
|
Магазин «Надежда»
|
Банкомат
|
Лесогорск
|
ул. Гагарина ,д. 10
|
ВСП 8586/00341
|
ИПТ
|
Лесогорск
|
ул. Гагарина ,д. 10
|
ВСП 8586/00341
|
Банкомат
|
Нижнеудинск
|
ул. Масловского, д. 11
|
ВСП 8586/00314
|
ИПТ
|
Нижнеудинск
|
ул. Масловского, д. 11
|
ВСП 8586/00314
|
ИПТ
|
Нижнеудинск
|
ул. Просвещения, д. 25
|
магазин «Ермак»
|
Банкомат
|
Нижнеудинск
|
ул. Лермонтова, д. 31
|
ЦУМ
|
Банкомат
|
Нижнеудинск
|
ул. Масловского, д. 11
|
ВСП 8586/00314
|
Банкомат
|
Нижнеудинск
|
ул. Кирова, д. 4
|
ТД «Елисей»
|
Банкомат
|
Нижнеудинск
|
ул. Лермонтова ,д. 31
|
ЦУМ
|
Банкомат
|
Нижнеудинск
|
ул. Карла Маркса, д. 93
|
Магазин «Восход»
|
Банкомат
|
Нижнеудинск
|
ул. Масловского ,д. 11
|
ВСП 8586/00314
|
Банкомат
|
Нижнеудинск
|
ул. Масловского, д. 11
|
ВСП 8586/00314
|
ИПТ
|
Нижнеудинск
|
ул. Нефтеперекачивающая, д. 1
|
Востокнефтепровод
|
Банкомат
|
Нижнеудинск
|
ул. Масловского ,д. 11
|
ВСП 8586/00314
|
Банкомат
|
Тайшет
|
ул .Транспортная ,д. 11
|
ВСП 8586/00339
|
ИПТ
|
Тайшет
|
ул. Гагарина, д. 94
|
ВСП 8586/00330
|
ИПТ
|
Тайшет
|
ул. Транспортная ,д. 19н
|
ТЦ «Сибирь»
|
Банкомат
|
Тайшет
|
ул. Транспортная, д. 11
|
ВСП 8586/00339
|
ИПТ
|
Тайшет
|
ул. Гагарина ,д. 94
|
ВСП 8586/00330
|
ИПТ
|
Тайшет
|
ул. Гагарина ,д. 115А
|
МФЦ г. Тайшет
|
ИПТ
|
Тайшет
|
ул. Пушкина ,д. 16
|
супермаркет «Супер»
|
Банкомат
|
Тайшет
|
мкр. Новый ,д. 2
|
Ком.Сервис
|
Банкомат
|
Тайшет
|
ул. Транспортная ,д. 11
|
ВСП 8586/00339
|
Банкомат
|
Тайшет
|
мкр. Новый, д. 2
|
ООО Коммунальный сервис
|
ИПТ
|
Тайшет
|
ул. Гагарина ,д. 94
|
ВСП 8586/00330
|
ИПТ
|
Тайшет
|
ул. Транспортная, д. 11
|
ВСП 8586/00339
|
Банкомат
|
Тулун - левый
|
ул. Гидролизная, д. 1б
|
Магазин «Курьер»
|
Банкомат
|
Тулун - левый
|
мкр. Угольщиков, д. 8а
|
Магазин «Березка»
|
Банкомат
|
Тулун - левый
|
мкр .Угольщиков ,д. 45
|
ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
|
Банкомат
|
Тулун - левый
|
мкр. Угольщиков ,д. 5
|
ВСП 8586/00300
|
Банкомат
|
Тулун - левый
|
Мкр. Угольщиков, д. 5
|
ВСП 8586/00300
|
Банкомат
|
Тулун - левый
|
ул. Угольщиков, д.38
|
супермаркет «Солнечный»
|
Банкомат
|
Тулун - левый
|
ул .Блюхера, д. 181
|
Востокнефтепровод
|
Банкомат
|
Тулун - левый
|
ул. Войкова,д. 25
|
ООО «Присаянье Плюс»
|
Банкомат
|
Тулун - правый
|
ул. Ленина, д. 5
|
ВСП 8586/00292
|
Банкомат
|
Тулун - правый
|
ул. Горячкина, д. 12
|
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»
|
Банкомат
|
Тулун - правый
|
ул. Ермакова ,д. 2
|
магазин «Иона»
|
Банкомат
|
Тулун - правый
|
п Стекольный, д. 51
|
ИП Красных Ю.В.
|
Банкомат
|
Чунский
|
ул. Фрунзе, д. 5
|
Магазин «Тетра»
|
Банкомат
|
Чунский
|
ул. Ленина, д. 56б
|
ВСП 8586/00340
|
ИПТ
|
Чунский
|
ул. Ленина, д. 56б
|
ВСП 8586/00340
|
Банкомат
|
Чунский
|
ул. Ленина, д. 56б
|
ВСП 8586/00340
|
Банкомат
|
Чунский
|
ул. Пролетарская, д. 18
|
Магазин «Кедр»
|
Банкомат
|
Чунский
|
ул. Ленина ,д. 56б
|
ВСП 8586/00340
|
ИПТ
|
Чунский
|
ул. 50 Лет Октября ,д.104
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|
Банкомат
|
Юрты
|
ул. Дружбы ,д. 6-1н
|
ВСП 8586/00334
|
ИПТ