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Сбербанк опубликовал список работающих офисов в зоне подтопления в Иркутской области

3 июля 2019

Во время стихии в зоне затопления оказались 23 дополнительных офиса Байкальского банка ПАО Сбербанк. На 2 июля, 18 из них работают в штатном режиме, ограничений по обеспечению денежной наличности нет. Все устройства самообслуживания - банкоматы и информационно-платежные терминалы, к которым возможен доступ, где присутствует электричество и связь, функционируют в штатном режиме и обеспечены денежной наличностью. 

Какие офисы Сбербанка не работают в зоне подтопления

На данный момент в связи с отсутствием электроэнергии и связи приостановлена работа следующих филиалов Байкальского банка ПАО Сбербанк: №8586/0292 (г. Тулун), №8586/0306 (г. Нижнеудинск), №8586/0336 (пос. Шиткино, Тайшетский район).

По причине полного затопления здания пока также не работает филиал №8586/0342 (пос. Октябрьск, Чунский район), устройства самообслуживания в данном поселке не работают в связи с отсутствием электричества. 

Временно закрыт филиал №8586/0343 (пос. Веселый, Чунский район) —  в связи с отсутствием доступа в поселок.

На территории г. Тулун установлено 19 банкоматов Сбербанка России, доступ клиентов пока возможен к 12 из них.  В г. Нижнеудинске из 17 банкоматов, к 9 уже есть доступ клиентов. Кроме банкоматов, в этих городах действуют информационно-платежные терминалы - 6 и 3 единиц банковской техники соответственно. 

Куда можно перевести помощь для пострадавших от наводнения

1 июля Сбербанк России объявил о том, что для помощи пострадавших и решения первоочередных проблем им будет оперативно выделено 20 млн. рублей благотворительной помощи.

Открыт и специальный счет для сбора пожертвований от граждан и организаций для пострадавших в наводнении.

Для удобства граждан, перечисления на счет возможны   с помощью QR-кода в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (раздел «Платежи», рекомендовано пользоваться кнопками быстрой оплаты, левая панель). 

Реквизиты счета на перечисления денежных средств:

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986

КПП 380801001

БИК 042520001

Банк Отделение Иркутск г. Иркутск

р/сч 40302810400004000002

Назначение платежа: Код субсидии 806090920.

Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ОКТМО 25701000

КБК для перечисления через Сбербанк Онлайн: 00000000000000000510.

Какие офисы Сбербанка работают

Список адресов работающих банкоматов и информационно –платежных терминалов (ИПТ)

Населенный пункт

Адрес места размещения УС

Название объекта

Тип устройства

Алзамай

ул. Первомайская, д. 106

магазин «Звездный»

Банкомат

Алзамай

ул. Первомайская ,д. 51

ВСП 8586/00344

ИПТ

Алзамай

ул. Первомайская ,д. 51

ВСП 8586/00344

Банкомат

Бирюсинск

ул. Советская ,д. 51

магазин «Престиж»

Банкомат

Бирюсинск

ул. Горького ,д. 11

магазин «Визави»

Банкомат

Квиток

ул. Октябрьская, д. 10

ВСП 8586/00333

ИПТ

Лесогорск

ул. Комсомольская, д. 7

Магазин «Надежда»

Банкомат

Лесогорск

ул. Гагарина ,д. 10

ВСП 8586/00341

ИПТ

Лесогорск

ул. Гагарина ,д. 10

ВСП 8586/00341

Банкомат

Нижнеудинск

ул. Масловского, д. 11

ВСП 8586/00314

ИПТ

Нижнеудинск

ул. Масловского, д. 11

ВСП 8586/00314

ИПТ

Нижнеудинск

ул. Просвещения, д. 25

магазин «Ермак»

Банкомат

Нижнеудинск

ул. Лермонтова, д. 31

ЦУМ

Банкомат

Нижнеудинск

ул. Масловского, д.  11

ВСП 8586/00314

Банкомат

Нижнеудинск

ул. Кирова, д.   4

ТД «Елисей»

Банкомат

Нижнеудинск

ул. Лермонтова ,д. 31

ЦУМ

Банкомат

Нижнеудинск

ул. Карла Маркса, д. 93

Магазин «Восход»

Банкомат

Нижнеудинск

 ул. Масловского ,д. 11

ВСП 8586/00314

Банкомат

Нижнеудинск

ул. Масловского, д. 11

ВСП 8586/00314

ИПТ

Нижнеудинск

ул. Нефтеперекачивающая, д. 1

Востокнефтепровод

Банкомат

Нижнеудинск

ул. Масловского ,д. 11

ВСП 8586/00314

Банкомат

Тайшет

ул .Транспортная ,д. 11

ВСП 8586/00339

ИПТ

Тайшет

ул. Гагарина, д. 94

ВСП 8586/00330

ИПТ

Тайшет

ул. Транспортная ,д. 19н

ТЦ «Сибирь»

Банкомат

Тайшет

ул. Транспортная, д. 11

ВСП 8586/00339

ИПТ

Тайшет

ул. Гагарина ,д. 94

ВСП 8586/00330

ИПТ

Тайшет

ул. Гагарина ,д. 115А

МФЦ г. Тайшет

ИПТ

Тайшет

ул. Пушкина ,д. 16

супермаркет «Супер»

Банкомат

Тайшет

мкр. Новый ,д. 2

Ком.Сервис

Банкомат

Тайшет

ул. Транспортная ,д. 11

ВСП 8586/00339

Банкомат

Тайшет

мкр. Новый, д.  2

ООО Коммунальный сервис

ИПТ

Тайшет

ул. Гагарина ,д. 94

ВСП 8586/00330

ИПТ

Тайшет

ул. Транспортная, д. 11

ВСП 8586/00339

Банкомат

Тулун - левый

ул. Гидролизная, д. 1б

Магазин «Курьер»

Банкомат

Тулун - левый

мкр. Угольщиков, д. 8а

Магазин «Березка»

Банкомат

Тулун - левый

мкр .Угольщиков ,д. 45

ОГБУЗ «Тулунская городская больница»

Банкомат

Тулун - левый

мкр. Угольщиков ,д. 5

ВСП 8586/00300

Банкомат

Тулун - левый

Мкр. Угольщиков, д. 5

ВСП 8586/00300

Банкомат

Тулун - левый

ул. Угольщиков, д.38

супермаркет «Солнечный»

Банкомат

Тулун - левый

ул .Блюхера, д. 181

Востокнефтепровод

Банкомат

Тулун - левый

ул. Войкова,д.  25

ООО «Присаянье Плюс»

Банкомат

Тулун - правый

ул. Ленина, д. 5

ВСП 8586/00292

Банкомат

Тулун - правый

ул. Горячкина,  д. 12

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»

Банкомат

Тулун - правый

ул. Ермакова ,д. 2

магазин «Иона»

Банкомат

Тулун - правый

п Стекольный, д. 51

ИП Красных Ю.В.

Банкомат

Чунский

ул. Фрунзе, д. 5

Магазин «Тетра»

Банкомат

Чунский

ул. Ленина, д. 56б

ВСП 8586/00340

ИПТ

Чунский

ул. Ленина, д. 56б

ВСП 8586/00340

Банкомат

Чунский

ул. Ленина, д. 56б

ВСП 8586/00340

Банкомат

Чунский

ул. Пролетарская, д. 18

Магазин «Кедр»

Банкомат

Чунский

ул. Ленина ,д. 56б

ВСП 8586/00340

ИПТ

Чунский

ул. 50 Лет Октября ,д.104

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Банкомат

Юрты

ул. Дружбы ,д. 6-1н

ВСП 8586/00334

ИПТ

 


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