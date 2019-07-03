Сбербанк опубликовал список работающих офисов в зоне подтопления в Иркутской области

Во время стихии в зоне затопления оказались 23 дополнительных офиса Байкальского банка ПАО Сбербанк. На 2 июля, 18 из них работают в штатном режиме, ограничений по обеспечению денежной наличности нет. Все устройства самообслуживания - банкоматы и информационно-платежные терминалы, к которым возможен доступ, где присутствует электричество и связь, функционируют в штатном режиме и обеспечены денежной наличностью.

Какие офисы Сбербанка не работают в зоне подтопления

На данный момент в связи с отсутствием электроэнергии и связи приостановлена работа следующих филиалов Байкальского банка ПАО Сбербанк: №8586/0292 (г. Тулун), №8586/0306 (г. Нижнеудинск), №8586/0336 (пос. Шиткино, Тайшетский район).

По причине полного затопления здания пока также не работает филиал №8586/0342 (пос. Октябрьск, Чунский район), устройства самообслуживания в данном поселке не работают в связи с отсутствием электричества.

Временно закрыт филиал №8586/0343 (пос. Веселый, Чунский район) — в связи с отсутствием доступа в поселок.

На территории г. Тулун установлено 19 банкоматов Сбербанка России, доступ клиентов пока возможен к 12 из них. В г. Нижнеудинске из 17 банкоматов, к 9 уже есть доступ клиентов. Кроме банкоматов, в этих городах действуют информационно-платежные терминалы - 6 и 3 единиц банковской техники соответственно.

Куда можно перевести помощь для пострадавших от наводнения

1 июля Сбербанк России объявил о том, что для помощи пострадавших и решения первоочередных проблем им будет оперативно выделено 20 млн. рублей благотворительной помощи.

Открыт и специальный счет для сбора пожертвований от граждан и организаций для пострадавших в наводнении.

Для удобства граждан, перечисления на счет возможны с помощью QR-кода в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (раздел «Платежи», рекомендовано пользоваться кнопками быстрой оплаты, левая панель).

Реквизиты счета на перечисления денежных средств:

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986

КПП 380801001

БИК 042520001

Банк Отделение Иркутск г. Иркутск

р/сч 40302810400004000002

Назначение платежа: Код субсидии 806090920.

Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ОКТМО 25701000

КБК для перечисления через Сбербанк Онлайн: 00000000000000000510.

Какие офисы Сбербанка работают

Список адресов работающих банкоматов и информационно –платежных терминалов (ИПТ)