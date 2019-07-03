Дивиденды 2019: инвесторы рады, чиновники недовольны

Дивидендная политика по-прежнему находится в центре внимания ИАЦ «Альпари». Сегодня стало известно, что что мнению Счетной палаты, существуют риски невыполнения прогнозных значений по поступлению дивидендов в размере 78,5 млрд руб., в том числе в связи с уплатой по ряду компаний промежуточных дивидендов в 2018 году. В дивидендной политике разбирается Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Изначально на 2019 год доходы от поступления дивидендов госкомпаний были запланированы российским Минфином в сумме 588,3 млрд руб. При внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год объем поступлений уменьшился на 24,5%, или на 144,4 млрд руб. Таким образом, Минфин РФ прогнозирует поступление 443,9 млрд руб. доходов от дивидендов.

В принципе, я считаю, что не учитывать промежуточные дивиденды – это очень странная практика. Выплата промежуточных дивидендов, наоборот, говорит о более высоких стандартах корпоративного управления. На развитых рынках фишки традиционно платят дивиденды раз в полугодие или раз в квартал. При этом ведущие российские «красные фишки», то есть, государственные компании «Газпром», «Роснефть», «Сбербанк» значительно повысили размер дивидендов за 2018 год. «Газпром» так вообще преподнес серьезный сюрприз, увеличив дивиденды примерно в 2 раза.

По оценкам ИАЦ «Альпари», после завершения строительства трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток» размер дивидендов также может еще раз удвоится и грубо составить 30 руб. на акцию. Значительный рост выплат можно ожидать и по акциям «ВТБ». В общем, инвесторы рады, чиновники недовольны. Лучше уж пусть будет так, чем наоборот.