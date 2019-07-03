Средняя зарплата директора магазина в Иркутске составляет 55 тыс. рублей в месяц – в 1,5 раза меньше, чем в Москве

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что директор магазина в Иркутске зарабатывает 55 000 рублей, что в 1,5 раз меньше, чем в Москве.

Средняя зарплата московского директора магазина составляет 80 000 рублей в месяц, что является самым высоким показателем в стране. Меньше всего зарабатывает директор магазина из Улан-Удэ – 50 000 рублей в месяц.

В Красноярске средний доход директора магазина составляет 54 000 рублей, в Чите – 58 000 рублей, в Санкт-Петербурге - 74 000 рублей.

В целом, по данным Superjob, наблюдается положительная динамика в зарплате: за последние полгода вознаграждение директора магазина в Иркутске увеличилось на 2 000 рублей, в декабре 2018 года оно составляло 53 000 рублей.