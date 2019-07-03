В Иркутской области семь человек стали жертвами мошенников, потеряв более 2 млн рублей за сутки

В Иркутской области семь человек стали жертвами мошенников, потеряв при этом более двух миллинов рублей за сутки, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области 2 июля.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества в отношении пенсионерки из Иркутска, которая лишилась более миллиона рублей в надежде на получение компенсации за некачественные лекарства.

Как установили оперативники, ранее потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительного ведомства и сказал, что ей положена компенсация за ранее приобретенный некачественный лекарственный препарат. Для получения денежных средств необходимо оплатить адвокатские и курьерские услуги. Заявительница, воспользовавшись онлайн-сервисом, перевела один миллион триста тысяч рублей на указанный аферистом счет. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась за помощью в полицию. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.