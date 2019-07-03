Житель Усть-Кута оплатил задолженность по кредиту в размере 1 млн рублей, чтобы улететь на отдых за границу

Житель г. Усть-Кута Иркутской области оформил кредит в банке, однако взятые на себя финансовые обязательства не выполнил, и банк обратился в суд с требованием взыскать задолженность. Об этом сообщили 3 июля в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Так как житель Усть-Кута официально не трудоустроен, имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, не имеет, в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в качестве одной из мер принудительного характера, которая могла бы сподвигнуть неплательщика погасить долг, вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

Принятые меры послужили стимулом для скорейшего погашения задолженности перед банком в размере 1 млн рублей, так как мужчина собирался ехать отдыхать за рубеж. Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено в связи с окончанием исполнительного производства фактическим исполнением. Житель Усть-Кута беспрепятственно вылетел на отдых, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.