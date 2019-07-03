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10 самых дорогих вакансий лета: предложения с зарплатой от 200 000 рублей в СФО

3 июля 2019

Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru, проанализировали вакансии СФО и подготовили подборку десяти самых дорогих предложений Сибири с зарплатой от 200 000 рублей.

Лидером рейтинга стало предложение для директора по развитию IT проектов с зарплатой от 300 000 рублей. От кандидата требуется опыт реализованных проектов, управления проектами, широкая и актуальная экспертиза в информационных технологиях.

Вторую строчку рейтинга занимает еще одно предложение для ИТ-специалиста, которое работодатели разместили в Иркутске. Зарплата для Front End React разработчика составит от 3750 EUR. При этом, одно из требований - переезд в Германию.

На третьем месте рейтинга- вакансия в Красноярске для директора по продажам пиломатериалов на экспорт. Зарплата, которую указал работодатель – от 250 000 рублей.

«Предложений с зарплатами выше 200 000 рублей, конечно, не так много, всего около 1% из актуальных на сегодня предложений. При этом, больше половины из них относятся к сфере «Информационные технологии», которая сегодня относится к одним из самых «дорогих» на рынке труда. Еще, по данным проекта HeadHunter Банк данных заработных плат, средний рост вознаграждения в компаниях в этом году составит 4%, а в ИТ- 10%», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО.

10 самых дорогих вакансий в СФО

Город публикации

Вакансия

Зарплата

Ссылка

1

Кемерово

Директор по развитию IT проектов

от 300 000 руб. 

https://hh.ru/vacancy/31884552

2

Иркутск

Front End React разработчик

от 3 750 до 5 800 EUR

https://hh.ru/vacancy/32163974

3

Красноярск

Директор по продажам пиломатериалов на экспорт

от 250 000 до 400 000 руб

https://hh.ru/vacancy/31704449

4

Новосибирск

Главный инженер (строительная генподрядная организация)

от 250 000 руб. 

https://hh.ru/vacancy/31894969

5

Кемерово

Главный технолог

от 250 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/31124694

6

Барнаул

Заместитель начальника участка открытых горных работ

от 231 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/32017457

7

Иркутск

Инженер-проектировщик систем электроснабжения

от 200 000 до 320 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/31921217

8

Омск

Директор по продажам

от 200 000 руб. 

https://hh.ru/vacancy/31672937

9

Томск

Специалист по закупкам (переговорщик)

от 200 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/32051042

10

Красноярск

Директор по аквакультуре (промышленное рыбоводство)

от 200 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/31793255

Исследование проводилось 27 июня- 1 июля 2019г.

 


/ СИА /
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