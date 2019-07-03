10 самых дорогих вакансий лета: предложения с зарплатой от 200 000 рублей в СФО

Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru, проанализировали вакансии СФО и подготовили подборку десяти самых дорогих предложений Сибири с зарплатой от 200 000 рублей.
Лидером рейтинга стало предложение для директора по развитию IT проектов с зарплатой от 300 000 рублей. От кандидата требуется опыт реализованных проектов, управления проектами, широкая и актуальная экспертиза в информационных технологиях.
Вторую строчку рейтинга занимает еще одно предложение для ИТ-специалиста, которое работодатели разместили в Иркутске. Зарплата для Front End React разработчика составит от 3750 EUR. При этом, одно из требований - переезд в Германию.
На третьем месте рейтинга- вакансия в Красноярске для директора по продажам пиломатериалов на экспорт. Зарплата, которую указал работодатель – от 250 000 рублей.
«Предложений с зарплатами выше 200 000 рублей, конечно, не так много, всего около 1% из актуальных на сегодня предложений. При этом, больше половины из них относятся к сфере «Информационные технологии», которая сегодня относится к одним из самых «дорогих» на рынке труда. Еще, по данным проекта HeadHunter Банк данных заработных плат, средний рост вознаграждения в компаниях в этом году составит 4%, а в ИТ- 10%», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО.
10 самых дорогих вакансий в СФО
|
№
|
Город публикации
|
Вакансия
|
Зарплата
|
Ссылка
|
1
|
Кемерово
|
Директор по развитию IT проектов
|
от 300 000 руб.
|
2
|
Иркутск
|
Front End React разработчик
|
от 3 750 до 5 800 EUR
|
3
|
Красноярск
|
Директор по продажам пиломатериалов на экспорт
|
от 250 000 до 400 000 руб
|
4
|
Новосибирск
|
Главный инженер (строительная генподрядная организация)
|
от 250 000 руб.
|
5
|
Кемерово
|
Главный технолог
|
от 250 000 руб.
|
6
|
Барнаул
|
Заместитель начальника участка открытых горных работ
|
от 231 000 руб.
|
7
|
Иркутск
|
Инженер-проектировщик систем электроснабжения
|
от 200 000 до 320 000 руб.
|
8
|
Омск
|
Директор по продажам
|
от 200 000 руб.
|
9
|
Томск
|
Специалист по закупкам (переговорщик)
|
от 200 000 руб.
|
10
|
Красноярск
|
Директор по аквакультуре (промышленное рыбоводство)
|
от 200 000 руб.
Исследование проводилось 27 июня- 1 июля 2019г.