Райффайзенбанк отменил комиссию по дебетовым картам #всёсразу

Райффайзенбанк объявляет о проведении акции, в рамках которой с 1 июля по 30 сентября при оформлении карты #всёсразу клиенты получают бесплатное обслуживание.

«В период отпусков и высокой потребительской активности выгодные условия по карте с кэшбэком особенно важны, — сказала Ксения Андреева, руководитель направления транзакционных продуктов Райффайзенбанка. — Мы рады предложить нашим клиентам при оформлении карты #всёсразу не только кэшбэк со всех покупок, но и бесплатное обслуживание на весь период действия».

Более подробно об условиях обслуживания карты можно узнать на сайте Райффайзенбанка.