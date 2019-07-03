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Райффайзенбанк отменил комиссию по дебетовым картам #всёсразу

3 июля 2019

Райффайзенбанк объявляет о проведении акции, в рамках которой с 1 июля по 30 сентября при оформлении карты #всёсразу клиенты получают бесплатное обслуживание.

«В период отпусков и высокой потребительской активности выгодные условия по карте с кэшбэком особенно важны, — сказала Ксения Андреева, руководитель направления транзакционных продуктов Райффайзенбанка. — Мы рады предложить нашим клиентам при оформлении карты #всёсразу не только кэшбэк со всех покупок, но и бесплатное обслуживание на весь период действия».   

Более подробно об условиях обслуживания карты можно узнать на сайте Райффайзенбанка.


/ СИА /
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