Азиатско-Тихоокеанский банк запустил для держателей карт Visa сервис Garmin Pay

Азиатско-Тихоокеанский банк расширил список платежных сервисов, теперь держатели карт Visa могут воспользоваться быстрым, безопасным и удобным платежным сервисом Garmin, предназначенный специально для владельцев спортивных часов.

Garmin Pay - это бесконтактный способ оплаты, специально разработанный для людей в постоянном движении, ценящих экономию времени и максимальный комфорт.

- Современный сервис Garmin Pay позволяет его владельцам, отправляясь, например, на пробежку оставлять кошелёк и телефон дома, так как часы позволят совершать покупки в любое время и в любом месте: оплатить кофе по пути на работу или купить воду после занятия в спортклубе, все это Garmin Pay сделает быстро, - рассказал советник председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Александр Парамонов.

Garmin является безопасным платежным сервисом. Данные вашей карты не хранятся ни на часах, ни на сервисах Garmin и не передаются продавцу.