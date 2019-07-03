Сбербанк объявляет конкурс #ЯСАМ для поддержки самозанятых

Сбербанк объявляет о начале конкурса #ЯСАМ, победители которого смогут получить рекламную поддержку своего дела от известных блогеров — Насти Ивлеевой, Регины Тодаренко, Ксении Бородиной и других. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого в приложении «Сбербанк Онлайн», коротко и интересно рассказать о своем деле, чтобы набрать больше голосов на yasam.svoedelo.blog и попасть в шорт-лист конкурса.
Конкурс пройдет в несколько этапов: прием заявок завершится 18 июля, голосование — 29 июля. Затем будет объявлен шорт-лист, и 2 августа жюри выберет победителей, которые получат рекламное продвижение у топовых блогеров с охватом более миллиона подписчиков.
Проект доступен для самозанятых, которые ведут деятельность в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан и являются плательщиками «Налога на профессиональный доход».
Александр Белокопытов, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:
«Для тех, кто ведет свое дело, продвижение в социальных сетях — одна из удачных маркетинговых стратегий. Мы не только помогаем максимально быстро зарегистрироваться в статусе самозанятого, но и даем возможность получить рекламное продвижение у топовых блогеров. Я хотел бы выразить благодарность блогерам, которые поддержали нашу инициативу и пригласить участвовать в конкурс всех, кто хочет вывести свое дело на новый уровень».
Сбербанк стал первым банком, который запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых. Возможность зарегистрироваться в качестве плательщика «Налога на профессиональный доход» и получить бесплатный пакет услуг «Свое дело» реализована в приложении «Сбербанк Онлайн». Решение дает самозанятым возможность бесплатно:
- привязать личную карту для учета дохода от своего дела либо дистанционно открыть новую цифровую карту с бесплатным обслуживанием;
- автоматически формировать чеки по всем поступлениям от физических лиц на выбранную карту для подтверждения дохода и дальнейшего расчета налога Федеральной налоговой службой (ФНС);
- формировать чеки вручную, если самозанятый получил плату за свои услуги от клиентов наличными, а вскоре появится возможность и выдавать чеки юрлицам и ИП;
- получить консультации юристов;
- создать свой сайт;
- подключить онлайн-календарь, который позволит клиентам самостоятельно записываться на услуги самозанятого;
- воспользоваться обучающими материалами, специально разработанными для самозанятых на платформе «Деловая среда».
Подробности конкурса — на yasam.svoedelo.blog.