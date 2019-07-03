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Крупный пожар произошел в Иркутске на складах хлебозавода

3 июля 2019

В ночь на 3 июля в Иркутске произошло крупное возгорание кровли складов хлебозавода в микрорайоне Жилкино. Сообщение о пожаре по улице Полярная поступило около двух часов ночи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

На момент прибытия огнеборцев, пламенем была охвачена шиферная кровля кирпичного здания на площади около 1000 квадратных метров. Существовала угроза перехода огня на соседние строения.

«Здание не было оборудовано пожарной сигнализацией, поэтому обнаружено возгорание было поздно, когда огонь уже успел распространиться на площадь всей кровли. Часть сил и средств была брошена на защиту мельницы, другие расчеты ликвидировали пожар на крыше склада», - отметил руководитель тушения пожара начальник иркутского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Залозный.

Ликвидировать возгорание огнеборцам удалось к 5 утра. В результате пожара складское помещение повреждено на площади 1000 квадратных метров, произошло обрушение кровли, от высокой температуры пострадало лакокрасочное покрытие автомобиля, находящего рядом с горящим складом. Погибших и пострадавших нет.


/ СИА /
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