МЧС: На 3 июля остается подтопленным 31 населенный пункт в Иркутской области, федеральная трасса открыта, скопления автотранспорта уменьшились

В Иркутской области продолжаются поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, подвергшихся действию дождевого паводка. С 25 июля 2019 года в 6 районах, Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, произошло подтопление в 98 населенных пунктах 10133 жилых домов, в которых проживают 32902 человека, в том числе 7852 ребенка, 49 социально значимых объекта (фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады), 10210 приусадебных участков. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

С подтопленных территорий были эвакуированы 2563 человек, в том числе 574 детей. Подразделениями МЧС России за сутки эвакуированы 193 человека, в том числе применением авиации 17 человек, из них 6 детей. В 15 пунктах временного размещения остаются 730 человек, в том числе 262 ребенка, остальные находятся у родственников и знакомых. По уточненной информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализированы 221 человек, в том числе 41 ребенок.

На сегодняшний день остаются подтопленными в 3 районах 31 населенный пункт. Это 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, 5 социально-значимый объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.

По данным жилищного фонда Иркутской области, под затопление попало 92 многоквартирных дома: 64 – в городе Нижнеудинске, 28 – в городе Тулуне. Проводится оценка ущерба в части общего имущества - подвалов, инженерных систем, фундаментов, фасадов, крыша. В Нижнеудинске за сутки произведена откачка воды из подвалов и просушена электропроводка в 46 домах, дома подключены к электроснабжению.

В минувший вторник было возобновлено движение всех видов транспорта на участке с 1491 по 1493 километр федеральной дороги Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе - обследовано техническое состояние моста через реку Ия. Конструктивные элементы сооружения не повреждены, мост построен с запасом прочности, что позволило запустить сквозное движение в полном объёме. Наблюдается уменьшение скопления автотранспорта. В целях обеспечения безопасности дорожного движения плотность нарядов дорожно-патрульной службы на территории Иркутской области на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» увеличена в два раза и составляет более 30 экипажей ГИБДД.

Дорожные службы продолжают восстанавливать проезжую часть и расчищать трассу от посторонних предметов.

Железнодорожное сообщение не нарушено.

В 28 комплексных центрах социального обслуживания населения открыты пункты сбора и выдачи продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, одежды, а также иных предметов первой необходимости. Жителям, пострадавшим от паводка, было выдано 60 тонн продуктов питания; 53 тысячи литров питьевой воды.

В минувшие сутки адресную помощь получили 1927 жителей.