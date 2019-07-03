Энергоснабжение восстановлено в 46 населенных пунктах из 60, попавших в зону паводка в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил начинать восстановление подачи электрической энергии жителям пострадавших от паводка районов по мере открывающихся возможностей – сразу при снижении уровня воды. Задача ремонтных бригад энергетиков, по словам Сергея Левченко, восстанавливать подачу электричества, там, где это уже возможно, в течение 72 часов.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, по состоянию на 9-00 час 3 июля восстановлено электроснабжение в 46 населенных пунктах из 60. Без электроснабжения пока остаются 8,4 тыс. человек. Поставлены под напряжение 221 трансформаторная подстанции (остается 81 ТП).

Как сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин, руководство ОГУЭП «Облкоммунэнерго» приняло решение об усилении группировки сил и средств в г. Тулуне: туда направлено дополнительно пять бригад в составе 15 человек и пять единиц техники.

Также в Тулун из Нижнеудинска для организации работ по энергоснабжению и контроля за подключениями объектов энергоснабжения переедут сегодня оперативный дежурный Ситуационного аналитического центра Минэнерго России Сергей Грибов, Сергей Малинкин, генеральный директор «Облкоммунэнерго» Александр Анфиногенов, главный инженер – директор по передаче электроэнергии «Иркутской электросетевой компании» Юрий Терских.

Напомним, что с 25 июня в результате проливных дождей произошел подъем уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС Иркутской области и ГУ МЧС России по Иркутской области функционируют в режиме «Чрезвычайная ситуация».