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Клиентам ВТБ доступны скидки на билеты Формулы 1

3 июля 2019

До 29 сентября 2019 года включительно владельцы карт банка ВТБ могут приобрести билеты на российский этап Формулы 1 со скидкой 10%.

Для получения скидки необходимо при покупке билетов через промо-страницу на сайте мероприятия ввести первые 6 цифр номера карты в специальном поле. В случае если клиент приобретает билеты в одной из официальных касс мероприятия или обращается в call-центр организатора, первые 6 цифр номера карты необходимо сообщить сотруднику и получить скидку 10%. Каждый клиент сможет приобрести не более 10 билетов со скидкой на одну карту.


/ СИА /
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