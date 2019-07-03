Банк «Солидарность» сообщил о том, что офис во Владивостоке переходит в подчинение дальневосточного филиала банка

АО КБ «Солидарность» уведомляет клиентов, обслуживающихся в Операционном офисе «Морской терминал» Филиала «Московский», расположенного по адресу: 690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, 1, о переподчинении с 01 июля 2019 года Операционного офиса «Морской терминал» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность» Филиалу «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность», без изменения местонахождения и с сохранением полного комплекса банковских услуг.

Новое наименование - Операционный офис «Морской терминал» Филиала «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность».

Данные организационные мероприятия направлены на усовершенствование системы обслуживания клиентов Банка и оптимизацию управления банковскими процессами.

Условия обслуживания клиентов после перевода Операционного офиса «Морской терминал» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность» в структуру Филиала «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность» не меняются.

АО КБ «Солидарность» в соответствии с действующим законодательством несет ответственность перед своими клиентами по всем обязательствам, возникающим из договоров, заключенных ранее в Операционном офисе «Морской терминал» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность».