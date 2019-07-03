АКБ «Связь-Банк» сообщает о закрытии Центрального филиала банка

АКБ «Связь-Банк» сообщает о прекращении 29 июля 2019 года работы Центрального филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» (г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59). С 29 июля 2019 г. обслуживание клиентов Центрального филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» будет осуществляться по адресам в Москве:

Дополнительный офис № 1 (Варшавское ш., д. 74, к. 2);

Дополнительный офис № 7 (Орликов пер., д. 1/11, стр. 1);

Дополнительный офис № 10 (ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17, стр. 1);

Дополнительный офис № 14 (ул. Народного Ополчения, д. 49, корп. 1);

Дополнительный офис № 16 (2-й Смоленский пер., д. 1/4);

Дополнительный офис № 18 (Ломоносовский пр-т, д. 25, к. 2);

Дополнительный офис «Сходненский» (Химкинский б-р, д. 21);

Дополнительный офис «Проспект Мира» (Проспект Мира, д. 104);

Дополнительный офис «На Марксистской» (ул. Марксистская, д. 1, корп. 1);

Дополнительный офис «На Тверской» (ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 24).

Банк обращает внимание, что с 26 июля 2019 г. необходимо использовать следующие платежные реквизиты:

к/с №: 30101810900000000848

БИК: 044525848

ИНН: 7710301140

КПП: 770101001

Также c 29 июля 2019г. изменятся реквизиты банковских счетов, открытых в Центральном филиале Банка. Новые реквизиты можно уточнить:

в контакт-центре по номеру телефона 8(800)500-00-80 (звонок по России бесплатный),

в системе дистанционного банковского обслуживания,

в офисах Банка.

ПАО АКБ «Связь-Банк» в соответствии с действующим законодательством несет ответственность перед своими клиентами по всем обязательствам, возникающим из договоров, заключенных ранее Центральным филиалом ПАО АКБ «Связь-Банк».

По вопросам обслуживания просим обращаться в круглосуточный контакт-центр ПАО АКБ «Связь-Банк» по телефону 8(800)500-00-80 (звонок по России бесплатный).