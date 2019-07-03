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Райффайзенбанк запустил Instagram-маску для любителей рока

3 июля 2019

Райффайзенбанк представил Instagram-маску для любителей рока. Теперь всем пользователям социальной сети доступна харизматичная маска гитары, которую можно использовать при публикации Stories и в своей ленте.

Запуск маски приурочен к концерту Metallica, который состоится 21 июля в Лужниках при поддержке Райффайзенбанка. Райффайзенбанк дарит своим клиентам, а также тем, кто только собирается ими стать, шанс услышать мировые хиты и композиции с десятого студийного альбома Hardwired… to Self-Destruct. Возможность попасть на концерт получат самые изобретательные пользователи новой маски — 5 победителей, чьи истории и посты были признаны самыми креативными, объявят в Instagram-аккаунте Райффайзенбанка 10 июля.

Еще один шанс получить заветные билеты — поучаствовать в тесте «Угадай, чья коза». Тест доступен по ссылке: https://koza.lenta.ch/


/ СИА /
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