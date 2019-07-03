Участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут обменивать бонусы на игровую валюту и коллекционные издания популярных онлайн-игр

Программа лояльности Сбербанка расширяет возможности использования бонусов для любителей онлайн-игр. В конце июня запустились акции с игровыми порталами 101XP.com и MY.GAMES.

Теперь участники программы могут обменивать от 250 бонусов СПАСИБО на купоны с игровой валютой портала 101XP.com номиналом до 1000 валютных единиц. А также от 150 бонусов СПАСИБО на аргенты различного номинала в онлайн-игре Skyforge на MY.GAMES. Помимо этого, за бонусы СПАСИБО можно получить электронное издание игры PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS или коллекционное издание игры «Шаг в неизвестность» на MY.GAMES.

Бонусы на игровую валюту обменивают на сайте «Онлайн Маркет» и в мобильном приложении бонусной программы. Подробнее об акции — по ссылке.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»: «Для нас очень важно, чтобы клиенты получали от участия в программе лояльности не только выгоду, но и новые впечатления. Именно поэтому мы активно развиваем направление игровых сервисов, расширяя возможности для обмена бонусов не только в реальной жизни, но и виртуальной».