Новости

Участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут обменивать бонусы на игровую валюту и коллекционные издания популярных онлайн-игр

3 июля 2019

Программа лояльности Сбербанка расширяет возможности использования бонусов для любителей онлайн-игр.  В конце июня запустились акции с игровыми порталами 101XP.com и MY.GAMES.

Теперь участники программы могут обменивать от 250 бонусов СПАСИБО на купоны с игровой валютой портала 101XP.com номиналом до 1000 валютных единиц. А также от 150 бонусов СПАСИБО на аргенты различного номинала в онлайн-игре Skyforge на MY.GAMES. Помимо этого, за бонусы СПАСИБО можно получить электронное издание игры PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS или коллекционное издание игры «Шаг в неизвестность» на MY.GAMES.

Бонусы на игровую валюту обменивают на сайте «Онлайн Маркет» и в мобильном приложении бонусной программы. Подробнее об акции — по ссылке.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»: «Для нас очень важно, чтобы клиенты получали от участия в программе лояльности не только выгоду, но и новые впечатления. Именно поэтому мы активно развиваем направление игровых сервисов, расширяя возможности для обмена бонусов не только в реальной жизни, но и виртуальной».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Паводок в Иркутской области 2019, последние новости
Массовая вакцинация для предотвращения эпидемий проводится в районах Иркутской области, пострадавших от паводков
МЧС: На 3 июля остается подтопленным 31 населенный пункт в Иркутской области, федеральная трасса открыта, скопления автотранспорта уменьшились
Энергоснабжение восстановлено в 46 населенных пунктах из 60, попавших в зону паводка в Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании