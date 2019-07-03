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Около тысячи детей из зоны паводка в Иркутской области будут направлены в оздоровительные лагеря

3 июля 2019

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137 детей из Тулуна в сегодня будут отправлены в оздоровительные лагеря «Восток» в Усольском районе и в лагерь под Ангарском «Галактика». Еще около ста детей в ближайшие дни будут направлены в лагерь в Братском районе.

Региональными министерствами социального развития, здравоохранения, образования готовятся документы для отправки 689 детей во второй половине июля в оздоровительные лагеря в других субъектах РФ. Цифры пока предварительные, скорее всего количество детей увеличится, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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