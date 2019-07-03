«Лес внутри»: Райффайзенбанк открыл лаунж-зону для студентов НГУ

В Новосибирском государственном университете открылась первая брендированная лаунж-зона от Райффайзенбанка, где студенты могут отдыхать, общаться и собираться группами для подготовки проектов.

Лаунж-зона располагается на экономическом факультете НГУ. В основу концепции дизайна пространства была положена идея «Леса внутри»: деревянные полукруглые скамейки и столы, зелень, яркие стены с картинками-иконками и паллеты на стенах и на полу. Для максимальной функциональности зоны — большое количество USB-входов для зарядки телефонов и других устройств.

Cотрудничество между экономическим факультетом НГУ и Райффайзенбанком активно развивается с 2018 года. Банк участвует в днях карьеры НГУ, организует конкурсы на вакансии непосредственно в университете, вносит вклад в учебный процесс на экономическом факультете – специалисты банка читают лекции и ведут семинары в рамках ряда курсов финансовой направленности.

«Нам было важно реализовать такой проект, который будет востребован студентами НГУ и прослужит долгие годы. Поэтому мы решили создать пространство для отдыха и работы ребят в холле университета. Воплотить идею в жизнь помогла поддержка и эффективная коммуникация с руководством вуза», – делится Анна Тихонова, директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка.

«Нам понравился проект, и Райффайзенбанк быстро воплотил его в жизнь. Как только зона появилась в университете, ее сразу же облюбовали студенты», – рассказывает Богомолова Татьяна Юрьевна, декан экономического факультета НГУ.