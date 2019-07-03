Иркутский филиал Россельхозбанка осуществляет переводы в «Благотворительный фонд «Тулунчане»

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» и дополнительные офисы Россельхозбанка, расположенные на территории Иркутской области, осуществляют переводы денежных средств – благотворительных пожертвований - в пользу некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Тулунчане» без взимания комиссионного вознаграждения.
Наименование: Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Тулунчане».
Реквизиты:
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Номер счета получателя в рублях: 40703810118090025787
ИНН получателя: 3816997152
КПП получателя: 381601001
Банк получателя:
Байкальский банк «Сбербанк России г.Иркутск
БИК 042520607
к/с банка: 30101810900000000607
Назначение платежа: Безвозмездная помощь пострадавшим от наводнения г.Тулун (НДС не облагается).
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.