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Иркутский филиал Россельхозбанка осуществляет переводы в «Благотворительный фонд «Тулунчане»

3 июля 2019

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» и дополнительные офисы Россельхозбанка, расположенные на территории Иркутской области, осуществляют переводы денежных средств – благотворительных пожертвований - в пользу некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Тулунчане» без взимания комиссионного вознаграждения.

Наименование: Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Тулунчане».

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Номер счета получателя в рублях: 40703810118090025787

ИНН получателя: 3816997152

КПП получателя: 381601001

Банк получателя:

Байкальский банк «Сбербанк России  г.Иркутск

БИК 042520607

к/с банка: 30101810900000000607

Назначение платежа: Безвозмездная помощь пострадавшим от наводнения г.Тулун (НДС не облагается).

 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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