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Более 27 млн рублей выделят на поддержку проектов молодых ученых ИГУ

3 июля 2019

Российский научный фонд поддержал молодых ученых Иркутского государственного университета. Грантовую поддержку получат шесть проектов, представленных ИГУ. Общая сумма планируемого финансирования — более 27 миллионов рублей. 

Константин Григоричев, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ:

— Поддержка шести проектов РНФ — это большой успех молодых ученых Иркутского государственного университета. Такая высокая результативность, когда поддержано больше половины заявок, безусловно, свидетельствует о высоком уровне и самих молодых исследователей, и их руководителей. Для сравнения, в этих конкурсах было поддержано четыре заявки от Сибирского федерального университета, три — от Национального исследовательского Новосибирского государственного университета. В этом году в Иркутском университете выполняется уже 12 проектов, поддержанных РНФ. Такого числа грантов Российского научного фонда нет ни в одном вузе области. Нам, безусловно, есть к чему стремиться, но и это уже очень хороший результат работы исследователей и системной поддержки молодых ученых ИГУ.

Конкурс РНФ 2019 года проводился по мероприятиям «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» и «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов. Ее основная задача — поддержка долгосрочных проектов ведущих ученых и создание карьерных траекторий для перспективных молодых исследователей.

Так, в число победителей конкурса среди научных групп вошел проект Анны Курохтиной, кандидата химических наук, доцента химического факультета ИГУ. Тема: «Разработка эффективных «безлигандных» каталитических систем синтетически важной реакции Мицороки-Хека с малореакционноспособными арилхлоридами». Сумма грантовой поддержки — 13 миллионов рублей на три года.

Еще пять проектов ИГУ стали победителями в конкурсе, связанном с поддержкой нового поколения научных лидеров (до 35 лет). Отметим, что по условиям на выигранные средства молодые исследователи должны не только предложить интересную идею, но и собрать вокруг себя молодежную научную группу.

  • Проект «Разработка триггера для антенной решетки, направленной на регистрацию широких атмосферных ливней» — Юлия Казарина, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник НИИ прикладной физики ИГУ. Сумма гранта — 3 миллиона рублей на два года.
  • Проект «Квантовохимическое исследование механизмов каскадных превращений циклоалифатических кетонов с ацетиленами в суперосновных средах» — Владимир Орел, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории квантовой химии ИГУ. Сумма гранта — 3 миллиона рублей на два года.
  • Проект «Разработка каталитических систем на основе комплексов палладия и никеля для процессов теломеризации и гидрофункционализации 1,3-диенов» — Михаил Быков, кандидат химических наук, доцент химического факультета ИГУ. Сумма гранта — 3 миллиона рублей на два года.
  • Проект «Разработка «безлигандных» палладиевых каталитических систем перспективных трехкомпонентных реакций сочетания в системах арилгалогенид – арилацетилен – нуклеофил» — Елизавета Ларина, кандидат химических наук, инженер-исследователь НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ. Сумма гранта — 2,7 миллиона рублей на два года.
  • Проект «Изучение разнообразия зрительных пигментов (опсинов) эндемичных амфипод озера Байкал и поиск связи видоспецифичных особенностей зрения с экологией и окраской животных» — Полина Дроздова, кандидат биологических наук, научный сотрудник НИИ биологии ИГУ. Сумма гранта — 3 миллиона рублей на два года.

/ СИА /
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