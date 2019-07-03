Более 27 млн рублей выделят на поддержку проектов молодых ученых ИГУ

Российский научный фонд поддержал молодых ученых Иркутского государственного университета. Грантовую поддержку получат шесть проектов, представленных ИГУ. Общая сумма планируемого финансирования — более 27 миллионов рублей.
Константин Григоричев, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ:
— Поддержка шести проектов РНФ — это большой успех молодых ученых Иркутского государственного университета. Такая высокая результативность, когда поддержано больше половины заявок, безусловно, свидетельствует о высоком уровне и самих молодых исследователей, и их руководителей. Для сравнения, в этих конкурсах было поддержано четыре заявки от Сибирского федерального университета, три — от Национального исследовательского Новосибирского государственного университета. В этом году в Иркутском университете выполняется уже 12 проектов, поддержанных РНФ. Такого числа грантов Российского научного фонда нет ни в одном вузе области. Нам, безусловно, есть к чему стремиться, но и это уже очень хороший результат работы исследователей и системной поддержки молодых ученых ИГУ.
Конкурс РНФ 2019 года проводился по мероприятиям «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» и «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов. Ее основная задача — поддержка долгосрочных проектов ведущих ученых и создание карьерных траекторий для перспективных молодых исследователей.
Так, в число победителей конкурса среди научных групп вошел проект Анны Курохтиной, кандидата химических наук, доцента химического факультета ИГУ. Тема: «Разработка эффективных «безлигандных» каталитических систем синтетически важной реакции Мицороки-Хека с малореакционноспособными арилхлоридами». Сумма грантовой поддержки — 13 миллионов рублей на три года.
Еще пять проектов ИГУ стали победителями в конкурсе, связанном с поддержкой нового поколения научных лидеров (до 35 лет). Отметим, что по условиям на выигранные средства молодые исследователи должны не только предложить интересную идею, но и собрать вокруг себя молодежную научную группу.
- Проект «Разработка триггера для антенной решетки, направленной на регистрацию широких атмосферных ливней» — Юлия Казарина, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник НИИ прикладной физики ИГУ. Сумма гранта — 3 миллиона рублей на два года.
- Проект «Квантовохимическое исследование механизмов каскадных превращений циклоалифатических кетонов с ацетиленами в суперосновных средах» — Владимир Орел, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории квантовой химии ИГУ. Сумма гранта — 3 миллиона рублей на два года.
- Проект «Разработка каталитических систем на основе комплексов палладия и никеля для процессов теломеризации и гидрофункционализации 1,3-диенов» — Михаил Быков, кандидат химических наук, доцент химического факультета ИГУ. Сумма гранта — 3 миллиона рублей на два года.
- Проект «Разработка «безлигандных» палладиевых каталитических систем перспективных трехкомпонентных реакций сочетания в системах арилгалогенид – арилацетилен – нуклеофил» — Елизавета Ларина, кандидат химических наук, инженер-исследователь НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ. Сумма гранта — 2,7 миллиона рублей на два года.
- Проект «Изучение разнообразия зрительных пигментов (опсинов) эндемичных амфипод озера Байкал и поиск связи видоспецифичных особенностей зрения с экологией и окраской животных» — Полина Дроздова, кандидат биологических наук, научный сотрудник НИИ биологии ИГУ. Сумма гранта — 3 миллиона рублей на два года.