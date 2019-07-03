Продление «дачной амнистии» - миф или реальность

19 июня 2019 года Государственная дума РФ приняла в первом чтении поправки в законодательство о продлении «дачной амнистии». Если законопроект будет принят, то действие «дачной амнистии» продлится до 1 марта 2022 года, сообщает Кадастровая палата Иркутской области.

Депутаты предлагают возобновить упрощенный порядок строительства и регистрации прав в отношении жилых и садовых домов, жилых строений, которые построены на дачных и садовых земельных участках. При наличии права на земельный участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем.

Новые правила

4 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». По новым правилам, установленным для объектов индивидуального жилищного строительства, дачных и садовых домов, перед началом строительства или реконструкции дома нужно уведомить об этом орган местного самоуправления. Для этого необходимо подать лично в администрацию или многофункциональный центр, либо направить заказным письмом или через портал госуслуг уведомление о планируемом строительстве или реконструкции.

После того, как гражданин сообщил о начале строительства или реконструкции, он должен дождаться в течение семи рабочих дней ответного уведомления от местной администрации о том, что дом соответствует установленным параметрам и допустимо его строить или реконструировать. Если через семь дней сообщения из муниципалитета не поступило – по умолчанию, это является подтверждением права на строительство или реконструкцию.

Получение такого уведомления от администрации дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию дома в течение десяти лет.

Когда будет закончено строительство или реконструкция дома, об этом тоже следует уведомить местные власти в течение одного месяца. К уведомлению необходимо приложить подготовленный кадастровым инженером технический план дома, а также квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию права собственности.

В течение семи рабочих дней администрация должна предоставить уведомление о соответствии дома требованиям законодательства, а также самостоятельно направить все документы в Росреестр для регистрации собственности.

Правила «дачной амнистии»

Вместе с тем, до 1 марта 2019 года действовала «дачная амнистия» - упрощенный порядок регистрации домов на садовых участках без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции и уведомлений об окончании строительства или реконструкции.

В России «дачную амнистию» начали применять 13 лет назад, и изначально считалось, что ее действие будет продолжаться несколько лет. Однако, учитывая большой спрос среди граждан, с 2006 года сроки применения амнистии неоднократно продлевались. По мнению экспертов, увеличение срока «дачной амнистии» ещё на 3 года будет способствовать тому, что большое количество «неуспевших» граждан смогут оформить регистрацию своих дачных домиков в упрощенном порядке.

В Законопроекте предлагается в отношении жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок, в соответствии с которым правообладатель земельного участка направляет в орган местного самоуправления только одно уведомление – об окончании строительства. Проверка построенного объекта также будет проходить по упрощенным правилам. Кроме того, в Законопроекте предлагается предоставить владельцам жилых и садовых домов право самостоятельно направлять после получения всех необходимых согласований уведомления об окончании строительства в Росреестр.

