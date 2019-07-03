Массовая вакцинация для предотвращения эпидемий проводится в районах Иркутской области, пострадавших от паводков

В муниципальных образованиях Иркутской области, попавших в зону дождевых паводков, сформированы и работают медицинские бригады для проведения иммунизации населения. Врачи проводят вакцинацию против вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии Зонне. Кроме того, для предотвращения заражений кишечными инфекциями части жителей пострадавших территорий проводится профилактика бактериофагами.

- Всего необходимо вакцинировать от гепатита А 26 000 человек, 5400 из которых – дети. Также необходимо привить 2500 человек от дизентерии Зонне и 700 – от брюшного тифа, провести профилактическое лечение бактериофагом 13 000 человек. С учетом поступления дополнительных партий вакцин задача будет выполнена. Это позволит нам управляемо реагировать на угрозу эпидемии и предотвращать вспышки, - пояснил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

В Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском и Зиминском районах работают 44 прививочные бригады. У медиков есть все необходимое для проведения иммунизации населения. Также вакцинацией жителей пострадавших от паводка районов занимаются специалисты мобильного госпиталя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Подразделения госпиталя развернуты в Тулунском и Нижнеудинском районах.

По данным на 10 часов 3 июля, против вирусного гепатита А привито 10952 человека, против брюшного тифа - 180, против дизентерии Зонне - 1576, получили профилактическое лечение бактериофагами 1974 человека.

- В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах стихийного бедствия стабильная, находится на контроле, подъема заболеваемости инфекционными заболеваниями не зарегистрировано. Медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме. Вопросы льготного лекарственного обеспечения взяты на особый контроль. Министерством здравоохранения Иркутской области оперативно решаются вопросы по дополнительным поставкам вакцин, - рассказала заместитель министра здравоохранения Приангарья Елена Голенецкая.

Всего с момента введения в Иркутской области режима ЧС в пострадавших районах за медицинской помощью обратилось 1765 человек, в том числе 146 детей. Проведено 3778 подворовых обходов, для этой цели организовано 70 бригад медицинских работников, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.